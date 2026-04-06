일주일 넘도록 이어지는 한화솔루션 유상증자 후폭풍
‘금융당국 사전 교감’ 논란 사과
개인 투자자들 ‘반대’ 세 결집
지주사 한화, 7000억원 투입 검토
한화솔루션의 유상증자를 둘러싼 잡음이 이어지고 있다. 회사 측은 주주 달래기에 나섰으나 금융당국과의 사전 교감 논란까지 불거지면서 연일 고개를 숙이는 상황이다. 일부 개인 투자자들은 유상증자 반대를 위한 세 결집을 하고 있다.
5일 업계에 따르면 한화솔루션은 지난 3일 서울 영등포구 한국투자증권 본사에서 개인투자자들을 대상으로 유상증자 설명회를 열었다. 지난 26일 발표한 2조4000억원 규모의 유상증자 시행 취지를 설명하기 위한 자리였다. 정원영 한화솔루션 최고재무책임자(CFO)는 회사의 신용 등급 하락을 막고 재무 건전성 확보를 위해 유상증자가 불가피하다고 설명하면서 “최소한 2030년까지 추가 유상증자를 하지 않겠다”고 공언했다.
그런데 이 자리는 또 다른 논란을 불렀다. 정 CFO는 “금융감독원에 사전에 유상증자 계획에 대해 다 말씀드렸다. 증권신고서를 제출하기 전부터 소통한다”고 언급했는데, 이는 금융당국과 유상증자 관련 사전 교감이 있었다는 해석을 낳았다.
이에 금감원은 즉각 반박하며 불편한 심기를 드러냈다. 증권신고서 심사는 법적 절차에 따라 증권신고서 제출 후 이뤄지기 때문에 사전에 내용을 조율하거나 승인하는 일이 없다는 취지였다. 한화솔루션은 결국 하루 뒤 “회사 관계자가 사실을 설명하면서 표현을 잘못했다”며 “유상증자 계획을 금감원과 사전에 상의하고 양해를 구한 것처럼 오해를 불러일으켰다”며 사과했다.
한화솔루션의 유상증자를 둘러싼 후폭풍은 당분간 이어질 전망이다. 일부 투자자들은 소액주주연대 플랫폼 ‘액트’를 통해 금감원에 탄원서를 제출한 데 이어 임시 주주총회 소집 요구 등을 위한 지분 10% 결집에도 나섰다.
금감원의 심사도 남아 있다. 금감원은 한화솔루션이 제출한 유상증자 증권신고서를 바탕으로 기업의 유상증자의 당위성, 의사결정 과정, 의사 논의 내용 등을 살피고 있다. 상황에 따라서는 증권신고서에 대한 정정을 요구할 수도 있다. 지난해 한화에어로스페이스 유상증자 당시 금감원이 2차례나 정정을 요구하면서 유증 규모가 축소된 바 있다.
한편 한화그룹의 지주사인 ㈜한화는 한화솔루션 유상증자에 약 7000억원을 투입할 방침인 것으로 전해졌다. ㈜한화는 한화솔루션 지분 36.31%를 보유한 최대 주주다. 빚을 늘리기보다 자산 유동화를 통해 자금을 조달, 유상증자의 정당성에 힘을 싣겠다는 취지로 풀이된다. 구체적인 유상증자 참여 규모와 재원 조달 방식은 향후 이사회 의결을 통해 확정될 예정이다.
허경구 기자 nine@kmib.co.kr
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