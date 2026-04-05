‘K-라드큐브’ 교신 실패했지만… 아르테미스 협력은 지속
“나사와 소통… 실무 협력 조율 중”
정부, 2032년 독자 달 탐사도 계획
아르테미스 2호에 탑재된 한국 큐브위성 ‘K-라드큐브’는 교신에 실패했지만 달 탐사로의 여정이 끝난 것은 아니다. 미국 주도의 국제 협력 달 탐사 프로젝트인 아르테미스 협정에 10번째로 참여한 한국은 협력 범위를 점차 넓힌다는 구상이다.
우주항공청 관계자는 5일 “미국 항공우주국(NASA·나사)과 매우 긴밀하게 소통하면서 실무 협력 아이템을 조율 중”이라며 “달 궤도 우주정거장 ‘루나 게이트웨이’ 사업은 우주청 출범 이전부터 추진된 계획이라 참여 방안을 마련하기가 쉽지 않았지만 나사가 달 표면 기지 건설로 계획을 바꾸면서 오히려 긍정적인 국면이 됐다”고 말했다.
나사는 최근 달 궤도 우주정거장 건설 계획을 중단하고 달 표면 기지 구축으로 방침을 전환했다. 우주정거장 사업에 참여해온 유럽우주국(ESA), 일본 우주항공연구개발기구(JAXA) 등은 막대한 규모의 매몰 비용을 떠안게 될 전망이다. 기존 참여국들의 역할이 재조정되는 국면에서 한국 입장에서는 새로운 협력을 모색할 기회가 생긴 셈이다.
김승조 서울대 명예교수는 “일본과 유럽 등 기존 참여국들은 재정 부담 등으로 여력이 줄어든 상황”이라며 “오히려 한국이 역할을 확대할 수 있는 여지가 생긴 것”이라고 말했다. 그러면서 “주도적 역할까지는 아니더라도 의미 있는 지분을 확보하기 위해 전략적으로 진입할 필요가 있다”고 강조했다.
나사도 한국과의 협력 확대 가능성에 긍정적이다. 한국은 이번 아르테미스 2호에 독자 개발한 큐브위성 K-라드큐브를 탑재하며 미국 주도 우주 프로젝트에 첫발을 디뎠다. 최종 교신에는 실패했지만 국제 협력의 가능성을 확인했다는 평가다. 존 허니컷 나사 아르테미스 2호 임무관리팀장은 현지 기자회견에서 향후 한국과의 우주 협력 기회를 묻는 국민일보 질의에 “현재의 아르테미스 프로젝트 구성 체계 안에서 한국의 참여 역량이 요구된다면 (협력 기회가) 충분히 있을 것”이라고 답했다.
정부는 한국형 독자 달 탐사 프로젝트에도 속도를 내고 있다. 지난해 11월 발표된 로드맵에 따르면 2032년 독자 달 탐사선 발사, 2040년대 달 경제기지 구축이 목표다. 최근에는 임무 윤곽도 잡혔다. 달 표면과 우주 환경 상호작용 분석, 토양·암석 화학 조성 규명, 지형·지질 구조 탐사 등 세 축을 중심으로 자원 활용 가능성을 점검한다는 구상이다. 착륙 후보지로는 북반구의 가트너충돌구 등 30곳이 제안됐다. 우주청은 올해 말까지 최종 후보지를 선정할 계획이다.
김혜지 기자 heyji@kmib.co.kr
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