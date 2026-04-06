“건강한 민주주의 보여준 한국 시위… 이란도 이런 자유 누렸으면”
재한 이란인들 ‘尹 파면 1년’ 소회
“시위대 지키는 한국 경찰 인상적”
재한 이란인 로자(37)씨는 1년 전 헌법재판소의 윤석열 전 대통령 파면 결정을 앞두고 서울 광화문광장 등 도심 곳곳에서 탄핵 찬반 집회가 열렸던 장면을 또렷이 기억한다. 그는 5일 당시 기억에 대해 “아무도 경찰의 존재를 두려워하지 않고 경찰이 시위대의 안전을 지키도록 돕는 모습이 인상 깊었다”면서 “이란에서도 이렇게 평화롭게 시위하면서 표현의 자유를 누릴 수 있었으면 좋겠다”고 말했다.
재한 이란인들에게 지난 1년은 ‘경이로움’과 ‘안타까움’으로 요약된다. 대통령 탄핵이란 정치적 격변 속에서도 유혈사태 없이 선거를 통해 정권이 바뀌는 한국의 모습을 봤다. 그러면서도 지난해 연말부터 올해 연초까지 이어진 이란에서 대규모 반정부 시위에서 최소 5000명~최대 수만명이 목숨을 잃은 데 이어 2월 말부터는 미국·이스라엘과 전쟁까지 겹치면서 고국에 남은 가족들의 안부조차 알 수 없는 상태다.
한국에 8년째 거주 중인 이란인 미라(32)씨도 “서로 다른 성향의 집회가 가까운 곳에서 열려도 큰 충돌 없이 마무리된 모습이 인상적이면서도 마음 아팠다”며 “이란에서는 집회에 참여했다는 이유만으로도 목숨을 잃거나 탄압받는다”고 말했다. 익명을 요청한 또 다른 40대 재한 이란인도 “한국의 집회는 건강한 민주주의가 어떻게 작동하는지 보여주는 사례”라며 “이란도 언젠가는 이런 자유를 누릴 수 있기를 바란다”고 밝혔다. 재한 이란인들은 주말마다 광화문 주한미국대사관 앞에서 이란 정부 규탄 집회를 이어가고 있다.
윤 전 대통령 파면 1주기를 맞는 지난 4일 서울 도심에서는 진보·보수 성향 단체들이 잇달아 집회를 열었지만 큰 충돌 없이 마무리됐다. 내란청산·사회대개혁비상행동기록기념위원회는 종로구 헌법재판소 인근에서 집회를 열고 “4월 4일은 주권자 승리의 날”이라며 “123일간 1000만 시민이 광장을 지킨 결과 민주주의가 승리했다”고 의미를 부여했다. 윤 전 대통령을 지지하는 보수 단체들은 서울역광장과 종로구 마로니에공원 일대에서 ‘우리가 윤석열이다’ 등의 문구가 적힌 손팻말을 들고 행진을 벌였다.
이찬희 김다연 기자 becoming@kmib.co.kr
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