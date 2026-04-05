수사 오류, 경찰·검찰 문제 아냐… 초점은 ‘검증 시스템’ 구축

[검찰개혁, 수사·기소 분리 넘어 협력으로]



<1> 완전무결한 수사는 없다



사례 #1. IQ 54 수준의 지적장애가 있는 40대 여성 A씨는 2024년 5월 난생처음 경찰서를 찾았다. 자신의 통장에서 6000만원을 몰래 인출해간 동거인 B씨를 신고하기 위해서였다. 하지만 담당 수사관은 지난해 3월 범죄 혐의가 인정되지 않는다며 사건을 불송치 결정했다. 동거인 사이에 이뤄질 수 있는 통상적인 송금으로 판단하고 A씨 주장을 믿지 않았다.



억울했던 A씨는 주변인의 도움을 받아 이의를 제기했고, 불송치 기록을 받은 검찰은 의아한 점을 발견했다. 두 사람 사이에 통화 녹취록이 있다는데, 정작 그에 대한 분석은 없었다. 검사는 보완수사를 요구했다. 결국 경찰은 녹취록 분석 등을 추가 진행해 돈이 B씨의 도박자금으로 쓰인 점을 확인하고 사기 혐의를 적용해 사건을 다시 넘겼다. 검찰은 자체 보완수사를 통해 미진한 부분을 추가 조사한 뒤 지난달 18일 B씨를 불구속 기소했다.



사례 #2. 2019년 10월 당시 17세였던 여성 C씨는 평소 알고 지내던 D씨로부터 성폭행을 당했다. 수원지검 안산지청은 이듬해 3월 사건을 ‘혐의없음’으로 불기소 처분했다. C씨가 항거불능 상태에 있었다고 보기 어렵고 의사에 반해 이뤄진 것도 아니라고 봤다.



하지만 피해자 항고에 따라 조사를 맡게 된 수원고검은 당시 C씨 상태에 주목했다. 17세 어린 나이에 지적장애 3급인 미성숙한 상태의 피해자가 성적자기결정권을 자유롭게 행사할 수 있는 처지였는지 다시 들여다볼 필요가 있다고 판단하고 재기수사명령을 내렸다. 사건을 돌려받은 안산지청은 피해자와 피의자를 다시 불러 조사하고 증거관계도 새롭게 검토한 뒤 결론을 뒤집었다. 재판에 넘겨진 D씨는 2023년 징역 1년6개월 형을 확정받았다.



두 사례는 수사 주체만 경찰·검찰로 다를 뿐 모든 수사가 오류 가능성에서 자유로울 수 없다는 점을 여실히 보여준다. 수사 담당자의 능력이나 의지와 상관없이 인식의 한계, 수사 초기 주요 증거 확보 실패 및 분석 오류, 법리판단 잘못 등으로 수사 결론이 틀릴 가능성이 얼마든지 존재한다는 것이다.



오는 10월 형사사법체계의 대대적 개편을 앞두고 검찰개혁 논의는 수사 오류를 조기에 발견·교정하는 시스템 구축에 초점이 맞춰져야 한다는 지적이 나온다. 지금까지의 검찰개혁 논의가 검찰의 수사개시권을 박탈하기 위한 정치적 성격이 짙었다면 논의의 후반전은 곧 현실화할 수사·기소 분리에 따른 피해구제 공백을 메우는 작업으로 채워져야 한다는 것이다. 수사 결과와 관계없이 모든 사건을 기소를 담당할 공소청에 송치하는 전건송치 부활과 검사의 보충수사 격인 보완수사권 존치 여부가 핵심 쟁점으로 떠오른 것도 이 때문이다.



이창현 한국외대 법학전문대학원 교수는 5일 “경찰이 수사를 잘하느냐, 검사가 더 유능하냐는 식의 논의는 이제 불필요하다”며 “억울한 피해자를 만들지 않는 수사 절차와 제도를 어떻게 설계할 것인가에 논의를 집중해야 한다”고 말했다.



지난달 20~21일 공소청·중대범죄수사청(중수청) 신설 법안이 국회를 통과하면서 수사와 기소를 분리하는 검찰개혁의 큰 틀은 확정됐다. 오는 10월 폐지될 검찰청은 기소·공소 유지를 전담하는 공소청으로 전환된다. 수사는 경찰과 중수청, 고위공직자범죄수사처(공수처)가 나눠 맡는다.



남은 논의의 핵심은 1차 수사기관을 실질적으로 통제하고 수사 결과를 검증하는 시스템 구축 방안이다. 다양한 의견이 제시되고 있지만 검찰과 실제 현장에서 피해자를 대리하는 변호사들 사이에서는 전건송치 부활과 검사의 보완수사권 존치가 필수라는 주장이 대세를 형성하고 있다. 경찰·중수청의 모든 수사 결과를 공소청에 넘겨 사건 암장을 막고, 보완수사라는 실질적 권한을 통해 이를 검증할 수 있도록 해야 한다는 것이다.



장애인권법센터 대표인 김예원 변호사는 "2021년 검·경 수사권 조정 때 전건송치가 폐지되고, 검찰의 수사지휘권도 사라지면서 1차 수사기관의 판단을 상시적으로 점검하고 바로잡을 수 있는 구조는 이미 약화됐다"며 "초기에 잘못된 수사가 이뤄졌을 때 누가 즉시 개입해 바로잡을 수 있느냐가 제도 설계의 핵심이 돼야 한다"고 강조했다.



현재 1차 수사단계에서의 오류는 검찰의 보완수사권에 크게 의존하고 있다. 지난해 12월 서울중앙지검 여성아동범죄조사2부는 2008년 발생한 성폭행 사건을 17년 만에 바로잡았다. 사건 당시 중학생이던 피해자 모르게 그의 모친이 고소를 취하했는데, 이를 뒤늦게 알게 된 피해자가 성인이 된 이후 사건을 다시 고소했다. 경찰의 불송치 결정에 대해 피해자가 검찰에 이의를 제기했고, 검찰은 과거 사건 당시 진술 분석과 필적 감정, 추가 물증 확보 등 보완수사를 통해 피의자를 불구속 기소했다. 피해자의 이의신청이 없었다면 암장될 수 있었던 사안이다. 무엇보다 검사에게 보완수사권이 없었다면 결론을 뒤집기 어려웠을 사례다.



실무 경험이 많은 한 간부급 검사는 "대부분 수사 담당자는 사건을 수사하면서 자신도 모르게 일종의 '확증편향'을 갖게 된다"며 "보완수사 '요구'로 사건을 담당자에게 돌려보내는 식으로는 다른 결론이 나오기가 쉽지 않다"고 말했다.



검찰의 수사·기소 판단 단계 역시 이러한 오류에서 자유롭지 않다. 부산고검은 2023년 62억원 규모의 오피스텔 전매 사기 사건을 직접 재수사해 부산지검 동부지청의 '혐의없음' 불기소 처분을 뒤집었다. 수사단계에서 지나쳤던 피의자 범행과 관련해 주변인들의 진술 신빙성에 주목했고, 1차 수사 때 이뤄지지 않았던 피해자 전원 조사를 거쳐 분양대행사 직원 최모씨를 재판에 넘겼다. 최씨는 지난해 대법원에서 징역 2년형이 확정됐다.



하희봉 로피드 법률사무소 대표변호사는 "공소청에 보완수사권이 없으면 1차 수사기관에서 넘어온 기록만 보고 기소 여부를 판단해야 하는데, 기록에 드러나지 않는 사실관계는 확인할 방법이 없다"고 말했다. 피해자 구제수단인 이의신청이나 항고 제도가 모두 무력화될 수 있다는 얘기다. 이창현 교수는 "부산 '돌려차기' 사건만 봐도 수사에서 놓쳤던 사실관계들이 재판에서 돌출하기도 한다"며 "전건송치와 예외적 보완수사권은 필수적"이라고 말했다.



박재현 이서현 윤준식 기자 jhyun@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사례 #1. IQ 54 수준의 지적장애가 있는 40대 여성 A씨는 2024년 5월 난생처음 경찰서를 찾았다. 자신의 통장에서 6000만원을 몰래 인출해간 동거인 B씨를 신고하기 위해서였다. 하지만 담당 수사관은 지난해 3월 범죄 혐의가 인정되지 않는다며 사건을 불송치 결정했다. 동거인 사이에 이뤄질 수 있는 통상적인 송금으로 판단하고 A씨 주장을 믿지 않았다.억울했던 A씨는 주변인의 도움을 받아 이의를 제기했고, 불송치 기록을 받은 검찰은 의아한 점을 발견했다. 두 사람 사이에 통화 녹취록이 있다는데, 정작 그에 대한 분석은 없었다. 검사는 보완수사를 요구했다. 결국 경찰은 녹취록 분석 등을 추가 진행해 돈이 B씨의 도박자금으로 쓰인 점을 확인하고 사기 혐의를 적용해 사건을 다시 넘겼다. 검찰은 자체 보완수사를 통해 미진한 부분을 추가 조사한 뒤 지난달 18일 B씨를 불구속 기소했다.사례 #2. 2019년 10월 당시 17세였던 여성 C씨는 평소 알고 지내던 D씨로부터 성폭행을 당했다. 수원지검 안산지청은 이듬해 3월 사건을 ‘혐의없음’으로 불기소 처분했다. C씨가 항거불능 상태에 있었다고 보기 어렵고 의사에 반해 이뤄진 것도 아니라고 봤다.하지만 피해자 항고에 따라 조사를 맡게 된 수원고검은 당시 C씨 상태에 주목했다. 17세 어린 나이에 지적장애 3급인 미성숙한 상태의 피해자가 성적자기결정권을 자유롭게 행사할 수 있는 처지였는지 다시 들여다볼 필요가 있다고 판단하고 재기수사명령을 내렸다. 사건을 돌려받은 안산지청은 피해자와 피의자를 다시 불러 조사하고 증거관계도 새롭게 검토한 뒤 결론을 뒤집었다. 재판에 넘겨진 D씨는 2023년 징역 1년6개월 형을 확정받았다.두 사례는 수사 주체만 경찰·검찰로 다를 뿐 모든 수사가 오류 가능성에서 자유로울 수 없다는 점을 여실히 보여준다. 수사 담당자의 능력이나 의지와 상관없이 인식의 한계, 수사 초기 주요 증거 확보 실패 및 분석 오류, 법리판단 잘못 등으로 수사 결론이 틀릴 가능성이 얼마든지 존재한다는 것이다.오는 10월 형사사법체계의 대대적 개편을 앞두고 검찰개혁 논의는 수사 오류를 조기에 발견·교정하는 시스템 구축에 초점이 맞춰져야 한다는 지적이 나온다. 지금까지의 검찰개혁 논의가 검찰의 수사개시권을 박탈하기 위한 정치적 성격이 짙었다면 논의의 후반전은 곧 현실화할 수사·기소 분리에 따른 피해구제 공백을 메우는 작업으로 채워져야 한다는 것이다. 수사 결과와 관계없이 모든 사건을 기소를 담당할 공소청에 송치하는 전건송치 부활과 검사의 보충수사 격인 보완수사권 존치 여부가 핵심 쟁점으로 떠오른 것도 이 때문이다.이창현 한국외대 법학전문대학원 교수는 5일 “경찰이 수사를 잘하느냐, 검사가 더 유능하냐는 식의 논의는 이제 불필요하다”며 “억울한 피해자를 만들지 않는 수사 절차와 제도를 어떻게 설계할 것인가에 논의를 집중해야 한다”고 말했다.지난달 20~21일 공소청·중대범죄수사청(중수청) 신설 법안이 국회를 통과하면서 수사와 기소를 분리하는 검찰개혁의 큰 틀은 확정됐다. 오는 10월 폐지될 검찰청은 기소·공소 유지를 전담하는 공소청으로 전환된다. 수사는 경찰과 중수청, 고위공직자범죄수사처(공수처)가 나눠 맡는다.남은 논의의 핵심은 1차 수사기관을 실질적으로 통제하고 수사 결과를 검증하는 시스템 구축 방안이다. 다양한 의견이 제시되고 있지만 검찰과 실제 현장에서 피해자를 대리하는 변호사들 사이에서는 전건송치 부활과 검사의 보완수사권 존치가 필수라는 주장이 대세를 형성하고 있다. 경찰·중수청의 모든 수사 결과를 공소청에 넘겨 사건 암장을 막고, 보완수사라는 실질적 권한을 통해 이를 검증할 수 있도록 해야 한다는 것이다.장애인권법센터 대표인 김예원 변호사는 "2021년 검·경 수사권 조정 때 전건송치가 폐지되고, 검찰의 수사지휘권도 사라지면서 1차 수사기관의 판단을 상시적으로 점검하고 바로잡을 수 있는 구조는 이미 약화됐다"며 "초기에 잘못된 수사가 이뤄졌을 때 누가 즉시 개입해 바로잡을 수 있느냐가 제도 설계의 핵심이 돼야 한다"고 강조했다.현재 1차 수사단계에서의 오류는 검찰의 보완수사권에 크게 의존하고 있다. 지난해 12월 서울중앙지검 여성아동범죄조사2부는 2008년 발생한 성폭행 사건을 17년 만에 바로잡았다. 사건 당시 중학생이던 피해자 모르게 그의 모친이 고소를 취하했는데, 이를 뒤늦게 알게 된 피해자가 성인이 된 이후 사건을 다시 고소했다. 경찰의 불송치 결정에 대해 피해자가 검찰에 이의를 제기했고, 검찰은 과거 사건 당시 진술 분석과 필적 감정, 추가 물증 확보 등 보완수사를 통해 피의자를 불구속 기소했다. 피해자의 이의신청이 없었다면 암장될 수 있었던 사안이다. 무엇보다 검사에게 보완수사권이 없었다면 결론을 뒤집기 어려웠을 사례다.실무 경험이 많은 한 간부급 검사는 "대부분 수사 담당자는 사건을 수사하면서 자신도 모르게 일종의 '확증편향'을 갖게 된다"며 "보완수사 '요구'로 사건을 담당자에게 돌려보내는 식으로는 다른 결론이 나오기가 쉽지 않다"고 말했다.검찰의 수사·기소 판단 단계 역시 이러한 오류에서 자유롭지 않다. 부산고검은 2023년 62억원 규모의 오피스텔 전매 사기 사건을 직접 재수사해 부산지검 동부지청의 '혐의없음' 불기소 처분을 뒤집었다. 수사단계에서 지나쳤던 피의자 범행과 관련해 주변인들의 진술 신빙성에 주목했고, 1차 수사 때 이뤄지지 않았던 피해자 전원 조사를 거쳐 분양대행사 직원 최모씨를 재판에 넘겼다. 최씨는 지난해 대법원에서 징역 2년형이 확정됐다.하희봉 로피드 법률사무소 대표변호사는 "공소청에 보완수사권이 없으면 1차 수사기관에서 넘어온 기록만 보고 기소 여부를 판단해야 하는데, 기록에 드러나지 않는 사실관계는 확인할 방법이 없다"고 말했다. 피해자 구제수단인 이의신청이나 항고 제도가 모두 무력화될 수 있다는 얘기다. 이창현 교수는 "부산 '돌려차기' 사건만 봐도 수사에서 놓쳤던 사실관계들이 재판에서 돌출하기도 한다"며 "전건송치와 예외적 보완수사권은 필수적"이라고 말했다.박재현 이서현 윤준식 기자 jhyun@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지