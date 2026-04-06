서울시 새 구두수선·가로판매대, 독일 ‘iF 디자인 어워드’ 수상
부착물 최소화·거리 미관 살려
연말까지 130여개 적용 예정
서울시는 구두수선대와 가로판매대에 새로 도입한 ‘서울형 표준디자인’(사진)이 독일 ‘iF 디자인 어워드 2026’ 제품·공공 디자인 부문 본상을 수상했다고 5일 밝혔다. iF 디자인 어워드는 미국 IDEA 디자인 어워드, 독일 레드닷 디자인 어워드와 함께 세계 3대 디자인 어워드 중 하나로 꼽힌다.
이번에 수상한 디자인은 운영자 권리를 보장하면서 도시 미관도 살렸다는 평가를 받았다. 시는 서울형 표준디자인은 불필요한 부착물을 최소화하고 외관을 통일해 거리 이미지를 정돈하고 보행자 시야를 더 확보한다는 특징이 있다고 설명했다.
시는 지난해 말 새로 개발한 디자인을 일부 구두수선대와 가로판매대에 적용했다. 2009년 도입된 서울 내 보도상 영업시설물 디자인이 16년이나 지나 거리 미관을 저해하고 보행 안전을 위협한다는 지적에 따른 조치였다.
지난 2월 기준 구두수선대 39개, 가로판매대 31개에 새 디자인이 적용됐다. 시는 이미 교체한 시설을 포함해 올해 말까지 보도상 영업시설물 130여개에 새 디자인을 적용할 예정이다.
한병용 서울시 재난안전실장은 “단순한 시설물 교체를 넘어 보행자 안전, 도시 매력과 품격을 한층 끌어올려 줄 보행환경을 계속 조성해 나갈 것”이라고 말했다.
황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr
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