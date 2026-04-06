테슬라, 국내 수입차 판매 첫 1위… BMW·벤츠와 3강 구도 재편

저가 전략·전기차 수요 증가 주효

BYD도 동반 상승 수혜… 4위 올라



올해 들어 국내 전기차 저가 경쟁을 가속했던 테슬라가 수입차 시장을 3강 구도로 재편하고 있다. 수입차 브랜드 역대 최초로 월 판매량 1만대를 돌파한 데 이어 분기별 판매량도 처음으로 1위에 올랐다. 기존 4강 구도에서 일부 브랜드를 제치고 테슬라, BMW, 메르세데스 벤츠의 3강 구도가 형성되는 모양새다.



5일 한국수입자동차협회(KAIDA)에 따르면 테슬라는 올해 1분기 2만964대를 팔아치우며 수입차 판매 1위를 차지했다. 지난해 같은 기간보다 335.1%나 판매고가 급등했다. 테슬라가 수입차 시장에서 분기별 판매량 1위를 기록한 건 이번이 처음이다. BMW가 1만9368대, 벤츠가 1만5862대로 뒤를 이었다. 테슬라 전기차는 지난달에도 1만1130대가 팔려 역대 수입차 최다 판매량 신기록을 다시 썼다. 종전 최고 기록은 2020년 12월 벤츠의 9546대였다.



주력 차량인 모델Y와 모델3를 상대적으로 원가가 낮은 중국에서 생산하면서 판매가를 낮추고, 출고 시간도 줄인 것이 선전으로 이어졌다는 분석이다. 연초부터 내세운 대대적인 가격 인하 정책도 수요 증대에 영향을 미쳤다. 지난달 수입차 시장에서 모델Y(6749대)와 모델3(3702대)의 판매량은 나란히 1, 2위였다.



중동전쟁이 부른 고유가 현상도 테슬라의 인기에 일부 영향을 미쳤다. 연료비 절감 효과가 큰 친환경차 선호 현상이 중동의 지정학적 리스크와 맞물리면서 전기차 수요 증가 속도를 높였다는 것이다. 올해 전기차 보조금이 지난해보다 두 달여 빠른 지난 1월 조기 확정돼 보조금을 받고 전기차를 구매·등록하려는 수요도 연초부터 이어지는 흐름이다.



테슬라가 국내 전기차 업계를 주도하면서 수입차 시장 구도도 ‘3강 체제’로 빠르게 재편되는 모습이다. 벤츠, BMW, 아우디, 폭스바겐(볼보)이 형성했던 기존 4강 구도에 균열이 간 것이다. 중국의 전기차 업체 BYD(비야디)가 올해 1분기 3968대를 팔아 수입차 시장 4위에 오른 것에도 일부 테슬라 효과가 작용했다는 분석이 많다. 테슬라가 국내 전기차 시장을 확대하는 과정에서 BYD가 동반 상승하며 일부 수혜를 봤다는 것이다. 업계에서는 3강 구도가 당분간 유지될 가능성이 크다는 전망이 많다. 4∼6위를 차지한 BYD, 볼보, 아우디가 1∼3위와 큰 격차를 보이기 때문이다.



다만 테슬라의 강세가 그대로 이어질지는 미지수라는 관측도 있다. 올해 1분기 테슬라의 글로벌 인도량은 35만8023대로 둔화했다. 전년 같은 기간 대비 6.3% 증가했지만, 직전 분기보다 14% 떨어지면서 시장 기대치인 36만5000대를 크게 밑돈 것이다. 가격 인하 정책을 놓고 중국산 재고 ‘밀어내기’ 목적이 아니냐는 시선도 여전하다. 올해 1분기 인도 희망자에게만 조건부 할인을 적용해 중국산 차량 재고를 한국으로 밀어내기 하려는 게 아니냐는 주장이다.



박장군 기자 general@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 올해 들어 국내 전기차 저가 경쟁을 가속했던 테슬라가 수입차 시장을 3강 구도로 재편하고 있다. 수입차 브랜드 역대 최초로 월 판매량 1만대를 돌파한 데 이어 분기별 판매량도 처음으로 1위에 올랐다. 기존 4강 구도에서 일부 브랜드를 제치고 테슬라, BMW, 메르세데스 벤츠의 3강 구도가 형성되는 모양새다.5일 한국수입자동차협회(KAIDA)에 따르면 테슬라는 올해 1분기 2만964대를 팔아치우며 수입차 판매 1위를 차지했다. 지난해 같은 기간보다 335.1%나 판매고가 급등했다. 테슬라가 수입차 시장에서 분기별 판매량 1위를 기록한 건 이번이 처음이다. BMW가 1만9368대, 벤츠가 1만5862대로 뒤를 이었다. 테슬라 전기차는 지난달에도 1만1130대가 팔려 역대 수입차 최다 판매량 신기록을 다시 썼다. 종전 최고 기록은 2020년 12월 벤츠의 9546대였다.주력 차량인 모델Y와 모델3를 상대적으로 원가가 낮은 중국에서 생산하면서 판매가를 낮추고, 출고 시간도 줄인 것이 선전으로 이어졌다는 분석이다. 연초부터 내세운 대대적인 가격 인하 정책도 수요 증대에 영향을 미쳤다. 지난달 수입차 시장에서 모델Y(6749대)와 모델3(3702대)의 판매량은 나란히 1, 2위였다.중동전쟁이 부른 고유가 현상도 테슬라의 인기에 일부 영향을 미쳤다. 연료비 절감 효과가 큰 친환경차 선호 현상이 중동의 지정학적 리스크와 맞물리면서 전기차 수요 증가 속도를 높였다는 것이다. 올해 전기차 보조금이 지난해보다 두 달여 빠른 지난 1월 조기 확정돼 보조금을 받고 전기차를 구매·등록하려는 수요도 연초부터 이어지는 흐름이다.테슬라가 국내 전기차 업계를 주도하면서 수입차 시장 구도도 ‘3강 체제’로 빠르게 재편되는 모습이다. 벤츠, BMW, 아우디, 폭스바겐(볼보)이 형성했던 기존 4강 구도에 균열이 간 것이다. 중국의 전기차 업체 BYD(비야디)가 올해 1분기 3968대를 팔아 수입차 시장 4위에 오른 것에도 일부 테슬라 효과가 작용했다는 분석이 많다. 테슬라가 국내 전기차 시장을 확대하는 과정에서 BYD가 동반 상승하며 일부 수혜를 봤다는 것이다. 업계에서는 3강 구도가 당분간 유지될 가능성이 크다는 전망이 많다. 4∼6위를 차지한 BYD, 볼보, 아우디가 1∼3위와 큰 격차를 보이기 때문이다.다만 테슬라의 강세가 그대로 이어질지는 미지수라는 관측도 있다. 올해 1분기 테슬라의 글로벌 인도량은 35만8023대로 둔화했다. 전년 같은 기간 대비 6.3% 증가했지만, 직전 분기보다 14% 떨어지면서 시장 기대치인 36만5000대를 크게 밑돈 것이다. 가격 인하 정책을 놓고 중국산 재고 ‘밀어내기’ 목적이 아니냐는 시선도 여전하다. 올해 1분기 인도 희망자에게만 조건부 할인을 적용해 중국산 차량 재고를 한국으로 밀어내기 하려는 게 아니냐는 주장이다.박장군 기자 general@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지