충남 생활·산업시설 면적 증가… 농지 비중 전국서 가장 높아
개인 소유 줄고 국·공유지 증가
기반 시설 지속적 확충 영향
충남의 생활·교통·산업기반 시설 면적이 최근 10년간 꾸준히 증가한 것으로 나타났다.
충남도는 ‘2026년 지적통계’ 분석 결과 전체 토지 면적이 전년 대비 0.4㎢ 정도 늘어난 8248.1㎢(376만7824필지)로 집계됐다고 5일 밝혔다.
2015년부터 지난해까지 대지·학교용지 등 충남의 생활기반 시설 면적은 50.2㎢ 증가했으며 도로·철도·주차장·주유소 등 교통기반 시설은 45.3㎢, 공장용지·창고용지 등 산업기반 시설은 30.9㎢가 늘었다. 도는 사회간접자본(SOC) 확충 및 산업화에 따른 정주여건 개선, 경제 활성화를 위한 다양한 기반 시설이 확대됐기 때문이라고 설명했다.
같은 기간 농지(밭·논·과수원)는 82.6㎢ 감소했다. 하지만 전체 면적 대비 농지의 비중은 전국에서 가장 높은 수준인 29.6%에 달해 농업이 지역에서 여전히 중요한 기반을 차지하고 있는 것으로 확인됐다. 지목별로는 임야가 4046.9㎢로 가장 많았고 논 1651.1㎢, 밭 740.7㎢ 순이었다.
소유 유형별로는 개인 소유 토지가 전년 대비 0.48% 감소한 4914.8㎢로 가장 큰 비중을 기록했다. 국·공유지는 0.54% 증가한 1757.2㎢, 법인 소유 토지는 1.75% 증가한 764.2㎢로 파악됐다.
공공 및 법인 소유 토지의 증가세가 두드러진 이유로는 기반 시설 확충, 산업단지 조성 등이 원인으로 분석됐다.
임택빈 충남도 토지관리과장은 “생활·교통·산업 기반 시설의 지속적인 확충은 도민 삶의 질 향상과 지역 경제 성장의 토대”라며 “앞으로도 균형 있는 개발을 추진하고 효율적인 토지 이용 정책을 수립해 도민이 관련 정보를 쉽게 이해하고 활용할 수 있도록 할 것”이라고 말했다.
지적통계는 국토교통부가 12월 31일 기준 토지·임야대장에 등록된 정보를 기반으로 행정구역과 지목, 소유 유형별 면적과 필지 수를 집계해 공표하는 국가 승인 통계다. 지역의 개발 흐름과 정책 방향을 가늠할 수 있는 핵심 지표로서 다양한 정책 수립에 활용된다.
홍성=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
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