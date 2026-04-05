서울시, 기후동행카드 월 3만원 환급… 도심 전광판 운영 단축
30일권 4~6월 충전 이용자 대상
광화문·명동 전광판 30기 2시간씩
오세훈 “시민부담 완화 적극 실행”
서울시가 대중교통 무제한 탑승권 ‘기후동행카드’ 30일권 이용자에게 오는 6월까지 월 3만원씩 환급해 주기로 했다. 또 도심 내 대형 전광판 운영 시간을 하루 2시간씩 단축하기로 했다. 중동전쟁으로 인한 고유가가 이어지자 에너지 소비를 줄이려는 조치에 나선 것이다.
오세훈 서울시장은 5일 시청에서 ‘중동상황 관련 비상경제대책회의’를 주재하고 이같이 결정했다. 오 시장은 “정부의 ‘고유가 피해지원금’은 수도권 서민을 덜 지원하도록 설계됐다”면서 “서울시가 교통비 부담을 낮춰 대중교통을 이용할수록 이득이 되고, 에너지 수요를 전반적으로 줄일 수 있는 구조를 만들겠다”고 말했다. 이어 “시민 부담을 덜 수 있는 일이라면 동원 가능한 모든 수단을 실행에 옮겨 장기화하고 있는 중동발 위기를 반드시 이겨 내겠다”고 강조했다.
시는 기후동행카드 30일권을 4~6월 충전한 이용자에게 3개월간 매달 3만원씩 돌려준다. 현재 일반 6만2000원, 청년·청소년 5만5000원인 30일권이 일반 3만2000원, 청년·청소년 2만5000원으로 저렴해지는 셈이다. 30일권 이용자는 30일간 동안 서울 지하철, 시내버스, 마을버스 등을 횟수 제한 없이 이용할 수 있다.
시는 이번 조치로 기후동행카드 이용자가 한 달 기준으로 80만명에서 100만명으로 늘어날 것으로 예상한다. 시 관계자는 “기후동행카드가 없을 때를 기준으로 1명이 매달 9만5000원 정도를 교통비로 사용한다”면서 “환급하면 월 3만2000원만 쓰면 된다. 승용차로 출퇴근하는 사람들을 대중교통 탑승객으로 전환할 기회”라고 말했다.
예산은 가용할 수 있는 재원 발굴과 추가경정예산 편성을 통해 마련된다.
환급은 ‘티머니 카드&페이’에 회원 가입한 뒤 카드 번호를 등록하면 받을 수 있다. 신청은 오는 6월 받는다. 자세한 사항도 홈페이지에 같은 달 공지된다.
시는 민간과 협력해 이달 6~10일 광화문·명동 옥외광고물 자유표시구역 내 대형 전광판 30기의 운영 시간도 하루 2시간씩 줄인다. 시작 시각은 1시간 늦어진 오전 7시, 종료 시각은 하루 1시간 빨라진 오후 11시가 된다. 에너지 소비를 도심에서부터 줄여 나가겠다는 취지다.
이밖에 시는 원가 상승과 소비 위축으로 ‘이중 압박’을 받는 소상공인을 위한 지원 확대에 나선다. 중소기업을 위한 긴급 물류비, 수출 보험 등 현장의 즉각적인 수요를 반영한 안전망도 제공한다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
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