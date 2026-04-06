미적분·기하 못해도 이공계 간다… 지정대학 7곳뿐

올 수능부터 서울대·일부 의대 외

문과용 확률과 통계로 진학 가능

이공계 집중육성 기조와 어긋나

기사의 이해를 돕기 위한 이미지. 기사 내용과 직접 관련이 없습니다. 연합뉴스

올해 대학수학능력시험 수학 영역에서 미적분이나 기하를 선택하지 않아도 대부분 대학의 이공계 학과에 지원할 수 있게 됐다. 서울대와 일부 의대만 정시 전형에서 수능 수학 ‘미적분·기하’ 응시를 지정하면서 문과 수학으로 분류되는 ‘확률과 통계’만으로도 공대·자연계 진학이 가능하게 된 것이다.



5일 종로학원에 따르면 2027학년도 대입에서 전국 174개 대학 중 이공계 학과 정시 모집 시 수능 수학 선택과목으로 미적분 또는 기하 응시를 지정한 대학은 7곳뿐이다. 서울대는 식품영양·의류학과·간호학과 등 3개 학과를 제외한 자연계열 전 학과에서 미적분과 기하 응시를 요건으로 하고 있다.



미적분 또는 기하를 지정한 나머지 6개 대학의 경우 일부 학과에만 미적분·기하 응시를 요구하는 수준에 그쳤다. 가천대 클라우드공학과, 경북대 모바일공학전공, 전북대·제주대 수학교육과는 미적분·기하를 지정하고 있다. 전남대는 기계공학과·수학과 등 46개 이공계 학과 중 21개 학과 지원자에게만 해당 과목을 요구한다.



의대의 경우 전체의 43.6%인 17개 대학이 미적분 또는 기하를 지정하고 있지만, 연세대·고려대·가톨릭대 등 22개 의대는 필수로 응시해야 하는 수학 선택과목을 별도로 두지 않고 있다. 일부 대학과 의대를 제외하면 주요 대학 자연계열 진학 시 확률과 통계만 응시해도 무방한 셈이다.



확률과 통계 응시 비율은 2022학년도 51.7%에서 2023학년도 48.2%, 2024학년도 45.1%로 하락세를 보이다가 2025학년도 45.6%로 소폭 반등한 뒤 지난해 수능에서 56.1%로 급등했다.



이공계를 집중 육성하겠다는 정부 기조와 달리 입시 현장에서 수학 심화 과목의 비중이 급격히 줄어들면서 신입생 간 수학 역량 격차가 커질 것이란 우려가 나온다. 내년부터는 문·이과 구분 없이 동일 과목을 치르는 ‘통합 수능’이 시행돼 논란은 더 커질 수 있다.



임성호 종로학원 대표는 “(이런 현상이) 이공계 집중육성 정책과 부합하는지, 각 대학에서 대응이 필요한지 등 다각적인 검토가 필요할 수 있다”고 말했다.



유경진 기자 ykj@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 종교부 유경진 기자 ykj@kmib.co.kr 1210 응원 하기 하지 않으면 아무것도 시작되지 않는다. 올해 대학수학능력시험 수학 영역에서 미적분이나 기하를 선택하지 않아도 대부분 대학의 이공계 학과에 지원할 수 있게 됐다. 서울대와 일부 의대만 정시 전형에서 수능 수학 ‘미적분·기하’ 응시를 지정하면서 문과 수학으로 분류되는 ‘확률과 통계’만으로도 공대·자연계 진학이 가능하게 된 것이다.5일 종로학원에 따르면 2027학년도 대입에서 전국 174개 대학 중 이공계 학과 정시 모집 시 수능 수학 선택과목으로 미적분 또는 기하 응시를 지정한 대학은 7곳뿐이다. 서울대는 식품영양·의류학과·간호학과 등 3개 학과를 제외한 자연계열 전 학과에서 미적분과 기하 응시를 요건으로 하고 있다.미적분 또는 기하를 지정한 나머지 6개 대학의 경우 일부 학과에만 미적분·기하 응시를 요구하는 수준에 그쳤다. 가천대 클라우드공학과, 경북대 모바일공학전공, 전북대·제주대 수학교육과는 미적분·기하를 지정하고 있다. 전남대는 기계공학과·수학과 등 46개 이공계 학과 중 21개 학과 지원자에게만 해당 과목을 요구한다.의대의 경우 전체의 43.6%인 17개 대학이 미적분 또는 기하를 지정하고 있지만, 연세대·고려대·가톨릭대 등 22개 의대는 필수로 응시해야 하는 수학 선택과목을 별도로 두지 않고 있다. 일부 대학과 의대를 제외하면 주요 대학 자연계열 진학 시 확률과 통계만 응시해도 무방한 셈이다.확률과 통계 응시 비율은 2022학년도 51.7%에서 2023학년도 48.2%, 2024학년도 45.1%로 하락세를 보이다가 2025학년도 45.6%로 소폭 반등한 뒤 지난해 수능에서 56.1%로 급등했다.이공계를 집중 육성하겠다는 정부 기조와 달리 입시 현장에서 수학 심화 과목의 비중이 급격히 줄어들면서 신입생 간 수학 역량 격차가 커질 것이란 우려가 나온다. 내년부터는 문·이과 구분 없이 동일 과목을 치르는 ‘통합 수능’이 시행돼 논란은 더 커질 수 있다.임성호 종로학원 대표는 “(이런 현상이) 이공계 집중육성 정책과 부합하는지, 각 대학에서 대응이 필요한지 등 다각적인 검토가 필요할 수 있다”고 말했다.유경진 기자 ykj@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지