전남 농수산식품 수출 15.3% 급증
김, 전체 절반 차지… 음료·면류 성장
유럽 48.1% 증가… 새 성장시장 부상
전남도의 올해 1~2월 농수산식품 수출액이 1억3373만 달러를 기록하며 지난해 같은 기간 대비 15.3% 증가한 것으로 나타났다. 전국 평균 증가율 3.4%를 크게 상회하는 수치다.
수출 증가의 주요 요인으로는 김과 가공식품의 수출 확대가 꼽힌다. 품목별로 김 수출은 6500만 달러로 9.3% 늘어나 전체 수출의 절반 가까이를 차지하며 증가세를 견인했다.
농산가공품은 3251만 달러로 60.0% 증가했다. 특히 음료(82.0%)와 면류(215.4%)의 성장세가 두드러졌다. 수산물 부문에서는 전복(7.1%)과 미역(78.4%) 수출이 늘어나 전체적으로 10.0% 증가했다.
국가별로는 중국이 3527만 달러로 37.2%의 가장 높은 증가율을 기록했다. 미국(2830만 달러, 15.2%↑), 일본(2745만 달러, 5.3%↑), 러시아(736만 달러, 33.6%↑) 등 주요 시장에서 고른 성장세를 보였다.
권역별로는 아시아 수출이 다소 줄었으나, 폴란드 등 유럽 주요국 수출이 48.1% 증가하며 새로운 성장 시장으로 부상했다.
전남도는 이번 성과가 김과 음료 등 가공식품 수출 증가와 국가별 맞춤형 시장개척 활동의 효과가 반영된 결과로 분석하고 있다. 신현곤 전남도 국제협력관은 5일 “최근 중동 정세 불안에 따른 글로벌 물류 불확실성에 대응하기 위해 중소기업 수출보험료 지원한도 확대와 농수산 수출 특화품목 직불금 지원 등의 정책을 적극 활용하겠다”며 “수출기업 상황을 수시 점검해 물류 문제에 대응하고, 유럽·미국 등 신규 시장 개척을 적극 지원하겠다”고 말했다.
무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
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