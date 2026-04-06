중동전쟁발 ‘고물가 도미노’… 공산품·서비스 등 연쇄 상승
서울 휘발유 ℓ당 2000원 육박
공업제품 물가지수 역대 최고
중동 전쟁 장기화로 인해 에너지부터 공업제품, 서비스 분야까지 전방위적인 물가 상승세가 확산하고 있다. 정부의 석유 최고가격제 시행에도 서울 주유소 휘발유 가격은 ℓ당 2000원에 육박했다. 국내외 경제기관들은 한국의 소비자물가 상승률 전망치를 잇달아 높이고 있다.
5일 국가데이터처에 따르면 지난달 에너지 물가지수는 142.89(2020년=100 기준)로 관련 통계 작성이 시작된 2015년 1월 이후 최고치를 기록했다. 전년 대비 상승률도 5.2%로 2023년 9월(6.0%) 이후 가장 높았다. 경유(17.0%), 등유(10.5%), 휘발유(8.0%) 가격 오름세가 지수를 끌어올렸다. 에너지 물가지수는 전기·도시가스 등 가정용 에너지 6종과 휘발유·경유 등 차량용 에너지 3종의 물가지수를 가중 평균해 산출한다.
에너지 가격 상승이 반영된 공업제품 소비자 물가지수도 2.7% 오른 118.80으로 1985년 1월 관련 통계 작성 이래 가장 높았다. 석유류(140.55·9.9%)가 오름세를 주도했고 내구재(109.60·2.0%), 섬유제품(118.35·2.2%) 등 다른 품목도 고공 행진했다.
주유소 휘발유·경유 판매 가격도 상승세가 이어지고 있다. 2차 석유 최고가격제 시행 열흘째인 이날 오후 서울 휘발유 평균 가격은 ℓ당 5.8원 오른 1984.0원으로 2000원대를 눈앞에 뒀다. 경유 가격도 6.1원 오른 1960.7원으로 집계됐다. 전국 주유소 평균 휘발유·경유 가격도 각각 1947.6원, 1938.2원으로 열흘 전보다 100원가량 상승했다.
에너지발 물가 상승은 서비스 분야 등으로 옮겨가고 있다. 국가데이터처가 집계한 올 1분기 서비스물가지수는 115.96으로 지난해 같은 기간보다 2.4% 올랐다. 외식 등 개인 서비스 물가 상승률이 3.2%로 5개 분기 연속 3%대를 기록했고, 국제항공료 물가 상승률도 2.3%를 기록했다. 이달 시작된 유류할증료 인상이 반영될 경우 국제항공료 상승 폭은 더욱 커질 전망이다.
해외 주요 투자은행(IB)들은 한국의 물가 전망치를 일제히 상향 조정했다. 국제금융센터에 따르면 주요 IB 8곳의 올해 소비자물가 상승률 전망치는 지난달 말 2.4%로 한 달 전(2.0%)보다 0.4% 포인트 높아졌다. 지난 2월 한국은행 전망치(2.2%)보다도 0.2% 포인트 높다. 앞서 경제협력개발기구(OECD)가 올해 한국의 물가 상승률 전망치를 2.7%로 0.9% 포인트 끌어올리는 등 인플레이션 우려가 줄줄이 반영되는 모습이다.
세종=양민철 기자 listen@kmib.co.kr
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