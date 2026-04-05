경북도, ‘안전·상생·돌봄’ 담은 공동주택 ‘K-꿀단지’ 선정
공동주택 우수 관리 사례 발굴
양질의 주거환경 조성·확산 유도
경북도는 도내 공동주택의 우수 관리 사례를 발굴하는 ‘2026년 K-꿀단지 공동주택’ 선정을 추진한다고 5일 밝혔다.
‘K-꿀단지’는 공동주택 관리의 핵심 가치인 ’안전 상생 돌봄’을 한곳에 응축했다는 의미를 담고 있다. 철저한 시설 관리로 확보된 ‘안전’과 이웃 간 배려가 가득한 ‘달콤한’ 주거 환경을 동시에 실현하는 경북형 공동주택 모델을 지향하며 공동주택관리법 제87조에 근거해 관리 투명성을 높이는 데 목적이 있다.
평가는 일반관리, 시설안전 및 유지관리, 공동체 활성화, 재활용 및 에너지 절약, 육아·고령 친화단지 조성 등 총 5개 분야로 진행된다. 최근 사회적 관심이 높은 층간소음 등 분쟁 해결 노력과 출산·양육 친화 시설 개선, 고령자를 위한 공동체 활동 등에도 배점을 부여해 실질적인 삶의 질 향상을 유도할 계획이다.
선정된 ‘K-꿀단지 공동주택’에는 인증 마크가 새겨진 기념 동판이 수여되며 관리주체 및 입주자대표회의 등 유공자에게는 도지사 표창이 수여된다. 또 2027년도 공동주택관리 지원 사업 우선 선정 권한과 2026년도 건축행정 평가 가산점 등 실질적인 인센티브도 제공된다.
경북도는 4월 중 시군에 선정계획을 통보하고 5~9월 신청 접수 후 10월 중 최종 결과를 발표할 예정이다.
박종태 경북도 건설도시국장은 “공동주택은 도민의 주거생활과 직결된 중요한 공간인 만큼 우수한 관리 사례를 적극 발굴하고 확산하는 것이 매우 중요하다”며 “K-꿀단지 공동주택 선정을 통해 경북형 공동주택 관리 모델을 정립하고 안전하고 살기 좋은 주거환경 조성에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
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