“이재명 버전2 표심 모아 결선투표서 대역전”
한준호 민주당 경기지사 후보 인터뷰
경기지사에 출마한 한준호(재선·경기 고양을) 더불어민주당 의원은 5일부터 시작된 경선 본투표 판세를 두고 “‘이재명 버전2’를 바라는 이들의 표가 제게 모일 것”이라고 자신했다. 추미애 후보의 독주 분위기는 지난 TV토론회를 기점으로 반전됐다며 “결선투표에서 대역전하겠다”는 포부를 밝혔다.
한 의원은 지난 2일 국회 의원회관에서 진행한 국민일보 인터뷰에서 이재명 대통령과의 거리를 강조했다. 그는 이 대통령이 추가경정예산안 처리 협조를 당부하는 시정연설을 마친 뒤 자신을 만나 귓속말하는 사진을 내보이며 “저는 이재명정부와 가장 긴밀하게 호흡할 수 있는 사람”이라고 말했다.
경선 분위기를 묻자 “TV토론 이후 지지 후보를 바꿨다는 문자를 많이 받았다”며 자신감을 보였다. 그는 “토론회 댓글 반응을 보면 ‘한준호 잘한다’ ‘추미애 왜 저래’ 두 가지로 나뉘었다”며 “본경선에선 누가 이재명정부와 손발을 맞출 적임자인지 보일 것”이라고 말했다. 지지층 결집이 부족한 것 아니냐는 질문엔 “‘(당선까지) 3표가 부족하다’며 투표를 독려하고 있다”며 “남은 시간이 짧다는 게 문제”라고 답했다.
한 의원은 “정책 설계부터 집행까지 이어갈 수 있는 실력 있는 후보”라며 “지금 경기도에 필요한 것은 의원 선수가 아닌 실행력”이라고 자평했다.
수도권 외곽을 순환하는 광역 철도망을 구축하는 ‘GTX 링’ 공약과 관련해선 “서울-경기, 경기-경기 어느 방향으로도 30분 생활권이 된다. 출퇴근 시간이 반 이상 줄어들 것”이라고 설명했다. 캡슐형 무인물류 차량과 24시간 운행하는 철로를 함께 개통해 경기도 전역에 반나절 물류권을 구축하겠다고 덧붙였다. 현실화 가능성을 묻자 “3개월간 전문가 용역을 통해 재원 검토까지 마쳤다”며 40쪽짜리 보고서를 펼쳐 보였다.
한 의원은 주택 정책에 대해선 “1기 신도시 재정비를 2027년 착공, 2030년 입주를 목표로 추진하겠다”고 답했다. 이어 “1기 신도시 재건축 이주 수요와 3기 공급을 연계하고 광역 간선급행버스체계(BRT)를 선제 도입해 교통 공백을 해소하겠다”며 “공사비 공공 검증제 도입으로 사업지연과 갈등을 막겠다”고 말했다.
검찰개혁 핵심 쟁점인 보완수사권에 대해선 “핵심은 국민 보호”라며 전면폐지 주장과는 거리를 뒀다. 한 의원은 “검찰의 직접수사 권한이 과도했던 것은 사실”이라면서도 “제도 설계는 현실과 국민 권익을 함께 고려해야 한다”고 강조했다.
오주환 기자 johnny@kmib.co.kr
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