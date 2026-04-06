美 실종 승무원 생사 여부마저 도박판 올랐다
‘폴리마켓’, 비판 일자 삭제
미래 예측 베팅 플랫폼 ‘폴리마켓’이 격추된 미군 전투기에 탑승했던 실종 승무원의 생사를 두고 내기를 벌였다가 비판에 직면한 후 게시글을 삭제했다.
미국 CNBC 방송은 4일(현지시간) 이란에서 실종된 승무원의 구조 시점을 예측하는 베팅 상품이 미래 예측 베팅 웹사이트 폴리마켓에 올라왔으나 비판이 잇따르자 삭제했다고 보도했다. 이 상품은 지난 3일 이란이 격추한 미군 전투기 F-15E에 탑승했으나 이후 행방불명된 승무원의 구조 시점을 두고 내기를 벌이는 내용이었다. 이 조종사는 5일 구조됐다.
상품 게시 후 전쟁에 참여한 군인의 목숨을 유흥으로 소비하는 행태에 대해 비판이 이어졌다. 민주당 소속의 세스 몰턴 매사추세츠주 하원의원은 소셜미디어에 “그들은 당신의 이웃이거나 친구, 가족일 수도 있다”며 “역겹다”고 맹비난했다. 논란이 심화하자 폴리마켓은 “우리의 무결성(integrity) 기준을 충족하지 못한 베팅으로 즉시 삭제했다”며 “해당 게시물은 올라오지 말아야 했다”고 밝혔다.
다만 폴리마켓에는 이 외에도 전쟁 관련 베팅이 다수 진행 중이다. 이란 전쟁 종식 시점, 이란 정권의 몰락 시점 등을 두고 내기가 벌어지고 있다. 몰턴 의원은 “전쟁 베팅만 219건이 있다”며 “이것들도 즉시 없애라”고 지적했다.
한편 올해 초부터 해당 사이트에는 미국의 군사작전 관련 베팅이 반복해 등장하며 내부자가 기밀 정보로 돈을 벌고 있다는 의혹이 제기됐다. 지난 1월 미국의 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 체포에 거액의 판돈을 걸어 수익을 낸 거래가 발생하기도 했다. 폴리마켓은 계정이 익명이고, 베팅이 암호화폐로 이뤄져 추적이 쉽지 않다.
권민지 기자
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