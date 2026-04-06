HD건설기계가 국제기능올림픽에 참가하는 베트남 국가대표를 지원하며 글로벌 기술기계 분야 인재 양성을 위한 협력 확대에 나섰다. HD건설기계는 5일 베트남 하노이에서 베트남 교육부 산하 직업교육훈련총국, 현지 직업훈련 전문대학 ‘CCT1’과 함께 국제기능올림픽 참가 지원에 관한 3자 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약으로 HD건설기계는 오는 9월 중국 상하이에서 열리는 제48회 국제기능올림픽 중장비 정비 부문에 참가하는 베트남 국가대표의 훈련부터 대회 참가까지 전 과정을 지원한다. 선수들에겐 체계적인 기술 교육과 항공료·참가비·체류비 등 대회 참가에 필요한 모든 비용이 제공될 예정이다. HD건설기계 관계자는 “이번 협력은 단발성 지원이 아닌 지속 가능한 현지 밀착형 영업활동의 일환”이라고 말했다.
이주은 기자 juny@kmib.co.kr
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HD건설기계, 국제기능올림픽 ‘중장비 정비’ 베트남 국대 지원
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