모터스포츠로 달려가는 車업계… 제네시스, WEC 도전장
499일 걸쳐 마그마 레이싱팀 구성
벤츠 이어 아우디도 올해 F1 첫발
기술 우위 증명… 거대한 실험장 분석
현대자동차의 프리미엄 브랜드 제네시스가 세계내구선수권대회(WEC)에 처음 출격한다. 브랜드 특유의 고성능·럭셔리 철학을 퍼포먼스로 집약해 보여준다는 계획이다. 기술 우위를 증명해 이를 양산차 성능 향상으로 이으려는 전략으로 풀이된다.
5일 업계에 따르면 제네시스 소속 마그마 레이싱팀은 오는 17∼19일 이탈리아에서 열리는 WEC 개막전 ‘이몰라 6시간’ 레이스에 출전한다. WEC는 가장 오랜 시간 달리는 차를 겨루는 모터스포츠 대회다. 제네시스는 2024년 12월 레이싱팀을 처음 공개한 뒤 자체 엔진을 개발하고, 운영진과 드라이버를 구성하는 데에만 499일이 걸렸다.
이번 대회에는 ‘GMR-001 하이퍼카’ 공식 리버리(레이싱카 랩핑 디자인) 차량 2대가 나선다. 월드 랠리 챔피언십(WRC)에서 활약한 엔진을 기반으로 만든 ‘G8MR 3.2L 터보 V8’ 엔진이 탑재됐다. 지난해 2월 첫 개발 이후 2만5000㎞ 주행과 내구력 테스트 등을 거쳤다는 게 제네시스의 설명이다.
현대차는 WEC 이전에도 모터스포츠에 ‘진심’이었다. 2000년 처음 WRC에 참가하며 실사용 고성능 차량을 검증해왔다. 포뮬러원(F1)에 출전하는 머신(차량)이 일반 차량과 구조 자체가 다른 반면 WRC은 i20, 아반떼(엘란트라) 같은 실제 판매모델을 기반으로 개조하기 때문이다. 비포장도로·눈길 등 제한적 환경에서 축적된 데이터가 양산차 개발에 직접 반영되는 셈이다. 이달 2026 월드카 어워즈에서 ‘세계 올해의 고성능 자동차’에 선정된 아이오닉6N에도 WRC를 통해 개발된 고성능 전동화 기술이 적용됐다. 현대차가 WRC로 가성비 이미지를 벗고 고성능 브랜드 ‘N’의 기술적 근거를 마련했다는 평가도 있다.
모터스포츠에는 수입차 브랜드들도 적극적이다. 메르세데스 벤츠는 올 시즌 F1 그랑프리 팀 순위에서 1위를 기록 중이다. 1000여명 전문가로 이뤄진 이 팀은 ‘올 인 퍼포먼스’(All in Performance) 기조 아래 머신 설계·개발·제작·레이스를 펼친다. 올해 큰 폭의 규정 변화에 맞춰 머신 개발과 설계를 선제적으로 준비한 게 주효했다는 분석이다. 앞서 국제자동차연맹(FIA)는 1.6ℓ V6 터보 하이브리드 엔진을 그대로 사용하되, 내연기관·전기모터의 비중을 기존 8대 2에서 5대 5로 조정했다. 100% 지속 가능한 연료로만 사용을 제한하기도 했다.
아우디는 올해 F1에 첫발을 내디뎠다. 페라리의 베테랑 엔지니어 출신 감독인 마티아 비노토를 영입해 총괄을 맡겼다. 아우디는 F1의 DNA를 조직문화 전반에 스며들게 하겠다는 목표도 설정했다. 게르놋 될너 아우디AG 회장은 “F1에서는 최고의 성과, 정밀함, 팀워크가 성공을 이끄는 핵심”이라며 “이 정신은 아우디에 새로운 퍼포먼스 문화를 불어넣고, 더 민첩하고, 더 빠르고, 더 혁신적으로 변화하는 강력한 촉매제가 될 것”이라고 강조했다.
전통의 명가 페라리는 올해 엔진에 기존 알루미늄 대신 강철 합금 실린더 헤드를 적용하며 파격적인 접근을 선보이고 있다. 최소무게 규정이 상향되자 더 높은 연소 압력과 내구성을 확보해 성능을 끌어올리려는 역발상 전략으로 해석된다. 업계 관계자는 “글로벌 자동차 시장과 각 브랜드가 나아가는 방향을 미리 볼 수 있는 바로미터이자 거대한 실험장”이라고 말했다.
박장군 기자 general@kmib.co.kr
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