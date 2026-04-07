젊은 유방암 환자 ‘치료 중 임신’ 괜찮다
근래 젊은 유방암 환자가 늘면서 치료 과정에서 임신 가능성에 대한 관심도 높다. 특히 전체 유방암의 70%를 차지하는 ‘호르몬 수용체 양성’ 환자는 최소 5년 이상 항호르몬 치료제(타목시펜) 복용이 필요해 치료 중 임신은 쉽지 않은 선택으로 여겨진다. 타목시펜은 태아에 영향을 줄 수 있어 임신 전 중단이 필요하지만, 치료 중단에 따른 재발 위험 우려로 임신을 포기하는 사례도 적지 않다. 하지만 이제 이런 걱정을 다소 덜 수 있게 됐다. 유방암 치료 중 임신·출산을 위해 항호르몬 치료를 일시 중단하더라도 암 재발이나 사망 위험이 높아지지 않는다는 연구 결과가 나왔다.
한양대병원 외과 정민성 교수팀은 국민건강보험 데이터를 활용해 2009~2014년 유방암 수술을 받은 18~45세 여성 3만여명 중 타목시펜 치료군을 분석했다. 이들 중 임신 여부와 치료 패턴에 따라 856명을 선별해 11.5년간 추적관찰했다.
그 결과 타목시펜을 중단하고 임신한 환자군은 치료 지속군과 비교해 재발 위험에 유의한 차이가 없었다. 특히 치료 중단 후 임신·출산을 경험하고 이후 치료를 재개한 그룹에선 치료 지속 그룹에 비해 재발 위험이 약 절반 이하로 낮았으며 전체 생존율도 불리하지 않은 경향을 보였다. 또 해당 환자군의 약 75%가 정상 출산에 성공했고 유산율도 상대적으로 낮았다.
정민성 교수는 6일 “적절한 시점에 타목시펜 복용을 일시 중지하고 임신을 시도하는 것이 충분히 안전할 수 있음을 의미한다. 현재 진행 중인 국제 임상연구(POSITV)의 중간 결과와도 일치해 유방암 치료와 임신 병행에 대한 근거를 높였다”고 말했다. 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘유방(The Breast)’ 최신호에 발표됐다.
민태원 의학전문기자
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