르노 회장 “한국은 핵심 기지… 라인업 확장”
연간 최소 200만대 판매 목표
프랑수아 프로보(사진) 르노그룹 회장이 한국 내 라인업 확장과 전동화 전환 가속, 시장점유율 확대를 핵심 목표로 제시했다.
프로보 회장은 지난 3일 서울 서초구에서 한국자동차기자협회 주최로 열린 언론간담회에서 지난달 발표한 중장기 전략 ‘퓨처레디’에 입각해 한국 전략을 설명했다. 퓨처 레디는 2030년 연간 최소 200만대 판매를 목표로 전동화와 라인업 확장에 나서겠다는 계획으로, 유럽 이외 지역 성장을 도모하겠다는 르노그룹의 의지를 담고 있다.
프로보 회장은 “르노코리아는 내수와 수출을 담당할 수 있는 제품 생산력을 갖춘 르노그룹의 핵심 기지”라며 “퓨처레디 전략의 3가지 축은 한국 내에서의 라인업 확장, 전동화 전환 집중, 로컬 완성차업체(OEM)라는 브랜드를 활용한 시장 점유율 향상”이라고 강조했다.
특히 프로보 회장은 “르노코리아는 어떠한 기술이라도 한국화 시키는 능력이 있다”며 전기차를 포함한 D·E세그먼트의 허브로서 한국의 중요성을 강조했다. 한국 생산기지는 유일하게 D·E 세그먼트에 특화된, 필랑트와 그랑 콜레오스 같은 수준의 차량을 생산할 수 있다.
프로보 회장은 “전기차를 주행한 고객은 만족도가 높아 기존 내연기관으로 돌아가지 않고 있어 이제 전기차는 우리의 집중 사업 분야가 될 것”이라고 강조했다. 이어 “르노는 2030년까지 50%는 순수 전기차, 50%는 하이브리드 차량으로 구성하겠다는 계획을 세웠다”며 “현재 배정된 르노그룹의 22개 신차 모델 중 16종이 온전한 전기차”라고 밝혔다.
프로보 회장은 지난 2011년부터 2016년까지 르노삼성자동차의 3대 사장을 맡은 후 지난해 7월 르노그룹 회장으로 부임했다.
이용상 기자 sotong203@kmib.co.kr
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