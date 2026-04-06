우즈는 못 보지만… 남자골프 ‘꿈의 무대’ 마스터스 9일 개막
[And 스포츠]
올해로 90회째… 92명 출전 예정
조건 까다로워 참가자 100명 미만
‘자동차 사고’ 우즈 불참 확실시
한국 선수 임성재 김시우 도전
‘명인열전’으로 불리는 미국프로골프(PGA)투어 시즌 첫 메이저 대회 마스터스 토너먼트가 오는 9일(현지시간) 미국 조지아주 오거스타 내셔널GC에서 열린다.
‘골프의 성인’ 보비 존스(미국)가 1934년 ‘오거스타 내셔널 인비테이션 토너먼트’를 처음 개최한 이후 올해로 90회째다. 1939년 마스터스로 대회명이 바뀌면서 전 세계 모든 남자 골프 선수들이 동경하는 꿈의 무대로 자리 잡았다. 출전 조건이 까다로워 오거스타를 한 번도 밟지 못한 채 필드를 떠난 선수들이 부지기수다.
마스터스는 4대 메이저 대회 중에서 출전 선수가 가장 적다. 1962년 대회 때 109명으로 가장 많았고 1966년 이후에는 100명을 넘긴 적이 없다. 올해는 92명이 오거스타 내셔널GC를 밟을 것으로 보인다.
마스터스에 출전하기 위해서는 오거스타 내셔널GC가 정한 20개 출전 조건 중 한 가지를 충족해야 한다. 먼저 역대 마스터스 챔피언에게는 평생 출전권이 주어진다. 올해 대회 출전자 명단에 앙헬 카브렐라(아르헨티나), 프레드 커플스(미국), 비제이 싱(피지) 등 올드 스타들이 이름을 올린 이유다.
5차례 우승한 타이거 우즈(미국)도 올해 대회에 출전한다는 전망이 우세했다. 하지만 최근 자동차 전복 사고 직후 약물 복용 혐의로 체포됐다가 보석으로 풀려나면서 활동 중단을 선언한 상태라 불참이 확실시된다.
디오픈과 US오픈, PGA 챔피언십 등 메이저 대회에서 최근 5년간 우승한 선수에게도 출전권이 주어진다. ‘제5의 메이저’ 더플레이어스 챔피언십 우승자는 3년간 출전 자격을 얻는다. 전년도 메이저 대회 상위 입상자, 최근 1년간 PGA투어 일반 대회 우승자, 마스터스 직전 대회인 발레로 텍사스오픈 우승자, 세계랭킹 50위 이내 선수, 아마추어 챔피언 등에게도 출전 자격이 주어진다.
LIV골프에서 활동하는 더스틴 존슨, 패트릭 리드(이상 미국), 세르히오 가르시아(스페인), 찰 슈워젤(남아공) 등도 역대 우승자 자격으로 출전한다. 3차례 그린재킷(마스터스 우승자 상징)을 입은 필 미켈슨(미국)은 가족의 건강을 이유로 불참한다.
마스터스에 처음 출전한 한국 선수는 1973년 대회에 나선 한장상이다. 이후 30년간 출전이 없다가 2003년 최경주가 오거스타를 밟은 이후 한 해도 거르지 않고 적게는 1명, 많게는 4명까지 출전하고 있다. 최경주는 2014년까지 12년 연속 마스터스에 출전했다. 올해 대회 한국 선수는 임성재와 김시우 2명만 출전한다. 올해로 7년 연속 출전인 임성재는 처음 나섰던 2020년 대회에서 공동 2위를 기록했다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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