“눈 씻고 찾아도 전세가 없어요”… 서울 지난달 거래량 역대 최저치

월세 비중 49.8%까지 치솟아

거주 수요 서울 밖으로 밀려나

게티이미지뱅크

지난달 서울 부동산 전세 거래량이 역대 3월 중 최저치를 기록한 것으로 나타났다.



5일 서울부동산정보광장 데이터에 따르면 지난달 서울 아파트 전세 거래량은 8388건에 그쳤다. 통계가 작성된 2011년 이래 3월 기준으로 가장 낮은 수치다. 월 단위로 비교해도 8364건을 기록한 2016년 11월 이래 9년4개월 만의 최저치다.



2016년 11월 당시와 절대수치는 비슷할지언정 세입자 입장에서의 상황은 많이 다르다. 당시 서울 아파트 전월세 거래량 중 전세 거래 비중은 68.2%, 월세 비중은 31.8%로 명백한 전세 우위 시장이었다. 수도권 새 아파트 입주 물량이 많았고, 또 아파트값 상승에 따른 갭투자 열풍으로 전세 매물이 늘어나기도 했다.



반면 현 상황은 ‘전세의 월세화’와 정부 규제에서 비롯된 것에 가깝다. 국토교통부에 따르면 지난 2월 서울 아파트 임대차 시장에서 월세 거래 비중은 49.8%까지 상승했다. 아파트 입주 물량 자체가 적은 데다 고분양가로 수요가 줄었고, 또 정부가 다주택자 규제 및 대출 규제를 연달아 내놓으면서 전세 매물 자체가 말라가는 추세다.



부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 지난 2일 기준 서울 전세 매물은 1만5837건으로 올해 1월 1일(2만3060건) 대비 32.3% 급감했다. 전국 17개 시·도 가운데 감소폭이 가장 컸다. 노원구가 64.3%, 중랑구가 63.5%, 금천구가 59.6% 줄어든 데서 알 수 있듯 외곽 지역 감소폭이 가장 크다. 서울의 현재 매물량은 아실 통계가 시작된 2020년 1월 6일 4만9864건에 비해 68.3% 줄어든 수치이기도 하다.



거주 수요는 서울 밖으로 밀려나는 중이다. 한국부동산원에 따르면 올해 1월 경기도 아파트 매매 거래 1만3934건 중 서울 거주자 매입 비중은 15.3%인 2137건에 달했다. 지난해 월평균 13.3%에서 늘어난 수치다. 하남(39%) 광명(38.2%) 구리(26.6%) 김포(26.6%) 등 서울 인접 지역에 매수가 집중됐다.



조효석 기자 promene@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 지난달 서울 부동산 전세 거래량이 역대 3월 중 최저치를 기록한 것으로 나타났다.5일 서울부동산정보광장 데이터에 따르면 지난달 서울 아파트 전세 거래량은 8388건에 그쳤다. 통계가 작성된 2011년 이래 3월 기준으로 가장 낮은 수치다. 월 단위로 비교해도 8364건을 기록한 2016년 11월 이래 9년4개월 만의 최저치다.2016년 11월 당시와 절대수치는 비슷할지언정 세입자 입장에서의 상황은 많이 다르다. 당시 서울 아파트 전월세 거래량 중 전세 거래 비중은 68.2%, 월세 비중은 31.8%로 명백한 전세 우위 시장이었다. 수도권 새 아파트 입주 물량이 많았고, 또 아파트값 상승에 따른 갭투자 열풍으로 전세 매물이 늘어나기도 했다.반면 현 상황은 ‘전세의 월세화’와 정부 규제에서 비롯된 것에 가깝다. 국토교통부에 따르면 지난 2월 서울 아파트 임대차 시장에서 월세 거래 비중은 49.8%까지 상승했다. 아파트 입주 물량 자체가 적은 데다 고분양가로 수요가 줄었고, 또 정부가 다주택자 규제 및 대출 규제를 연달아 내놓으면서 전세 매물 자체가 말라가는 추세다.부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 지난 2일 기준 서울 전세 매물은 1만5837건으로 올해 1월 1일(2만3060건) 대비 32.3% 급감했다. 전국 17개 시·도 가운데 감소폭이 가장 컸다. 노원구가 64.3%, 중랑구가 63.5%, 금천구가 59.6% 줄어든 데서 알 수 있듯 외곽 지역 감소폭이 가장 크다. 서울의 현재 매물량은 아실 통계가 시작된 2020년 1월 6일 4만9864건에 비해 68.3% 줄어든 수치이기도 하다.거주 수요는 서울 밖으로 밀려나는 중이다. 한국부동산원에 따르면 올해 1월 경기도 아파트 매매 거래 1만3934건 중 서울 거주자 매입 비중은 15.3%인 2137건에 달했다. 지난해 월평균 13.3%에서 늘어난 수치다. 하남(39%) 광명(38.2%) 구리(26.6%) 김포(26.6%) 등 서울 인접 지역에 매수가 집중됐다.조효석 기자 promene@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지