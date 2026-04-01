청년 창업·일자리에 1조9000억… 예술인도 돕는다

청년 11만명에 취업 등 직접 기회

문화산업 육성에도 2000억 편성

“청년·예술계 경기침체에 더 민감”

정부는 31일 고유가 대응 목적으로 추가경정예산안을 확정했다. 소득 상위 30%를 제외한 모든 국민에게 10만~60만원의 지역화폐형 지원금 등을 지원한다. 이날 서울 마포구의 한 상점에 민생회복 소비쿠폰 사용 가능 안내문이 붙어 있다. 연합뉴스

‘전쟁 추경’으로 불리는 정부의 추가경정예산안에 경제 위기와 동떨어진 항목들이 포함됐다. 1조9000억원 규모 청년 창업·일자리 지원 예산안이 대표적이다. 스타트업에 추경 예산을 지원하는 것은 미국·이란 전쟁 후폭풍을 보완하기 위한 조치로 보기 힘들다는 평가가 일각에서 나온다. 문화산업 육성 예산안 역시 마찬가지다. 정부는 경기 침체에 따라 어려움을 겪는 이들에 대한 배려 차원이라고 설명하고 있다.



정부는 31일 26조2000억원 규모의 추경안을 발표하면서 ‘민생과 피해 기업·산업의 어려움 경감을 위한 사업 적극 추진’이라는 방향성을 밝혔다. 하지만 추경안을 들여다보면 이 방향성과 맞지 않는 항목들이 눈에 띈다. 청년을 지원한다는 명목으로 ‘스타트업 열풍 조성’에 9000억원을 배정하고, 유망 창업가 300명을 선발해 최대 1억원의 사업화 자금을 지급하는 ‘모두의 창업’ 프로젝트에는 4000억원이 들어간다. 지역 창업을 돕는 데도 3000억원을 할애했다. 전국의 4대 과학기술원을 축으로 창업경쟁 리그 개최 등에 이 돈이 쓰인다. 재창업자 전용 자금 500억원 등도 있다.



청년일자리 10만7000개를 지원하기 위해 편성한 9000억원 역시 ‘전쟁 추경’과 직접적인 연관은 없다. 구직 경험이 없는 청년에게 ‘국민취업지원제도’를 지원하기 위해 786억원을 쓴다거나, 청년 도전·일경험에 265억원을 할애하는 것도 마찬가지다. 국세청 체납관리단 9500명, 농림축산식품부 농지특별조사 5000명 등의 예산도 비슷한 맥락이다. 노인 일자리처럼 단기 일자리인데다가 대부분 청년 인력이 적은 지역사회에서 집행되기 때문에 중장년층에게 배정될 공산이 높다. 정부는 해당 인력 확보를 위해 각각 2134억원과 588억원을 편성했다. 당장 전쟁으로 일자리를 잃거나 이들의 생계에 위협을 받는 상황이 아닌 만큼 추경 취지와 동떨어져 있는 예산 아니냐는 지적이 나오는 대목이다. 정부는 다만 큰 틀에서 민생 회복 차원으로 볼 수 있다는 입장이다.





문화산업 육성에 할애한 2000억원도 전쟁 위기 대응과는 거리가 있다. 청년 콘텐츠 창업에 투자하는 모태펀드에 500억원을 출자하고 문화예술 사업자 대상 저금리 대출에 500억원을 배정하는 식이다. 독립영화나 첨단제작영화 등을 지원하는 데 할애한 385억원도 당장의 연관성은 없어서 뒷말이 나올 수 있는 지점으로 분석된다. 예술인 생활안정자금 320억원은 창작 활동을 뒷받침한다지만 추경 요건을 충족할 만한 항목이 아니라는 의견도 있다.



예술인 지원은 이재명 대통령의 발언이 영향을 미친 것으로도 해석된다. 이 대통령은 지난 1월 국무회의에서 최휘영 문화체육관광부 장관에게 “앞으로 추경을 할 기회가 있을 수 있다. 그때 문화·예술 분야 예산을 잘 검토해 달라”고 했었다. 정향우 기획예산처 사회예산심의관은 “예술·관광업계 자체가 기본적으로 경기 침체에 따라 겪는 어려움이 있다”며 “그에 대한 배려”라고 설명했다.



세종=신준섭 이누리 기자 sman321@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 경제부 이누리 기자 nuri@kmib.co.kr 294 응원 하기 국민일보 경제부 이누리입니다 ‘전쟁 추경’으로 불리는 정부의 추가경정예산안에 경제 위기와 동떨어진 항목들이 포함됐다. 1조9000억원 규모 청년 창업·일자리 지원 예산안이 대표적이다. 스타트업에 추경 예산을 지원하는 것은 미국·이란 전쟁 후폭풍을 보완하기 위한 조치로 보기 힘들다는 평가가 일각에서 나온다. 문화산업 육성 예산안 역시 마찬가지다. 정부는 경기 침체에 따라 어려움을 겪는 이들에 대한 배려 차원이라고 설명하고 있다.정부는 31일 26조2000억원 규모의 추경안을 발표하면서 ‘민생과 피해 기업·산업의 어려움 경감을 위한 사업 적극 추진’이라는 방향성을 밝혔다. 하지만 추경안을 들여다보면 이 방향성과 맞지 않는 항목들이 눈에 띈다. 청년을 지원한다는 명목으로 ‘스타트업 열풍 조성’에 9000억원을 배정하고, 유망 창업가 300명을 선발해 최대 1억원의 사업화 자금을 지급하는 ‘모두의 창업’ 프로젝트에는 4000억원이 들어간다. 지역 창업을 돕는 데도 3000억원을 할애했다. 전국의 4대 과학기술원을 축으로 창업경쟁 리그 개최 등에 이 돈이 쓰인다. 재창업자 전용 자금 500억원 등도 있다.청년일자리 10만7000개를 지원하기 위해 편성한 9000억원 역시 ‘전쟁 추경’과 직접적인 연관은 없다. 구직 경험이 없는 청년에게 ‘국민취업지원제도’를 지원하기 위해 786억원을 쓴다거나, 청년 도전·일경험에 265억원을 할애하는 것도 마찬가지다. 국세청 체납관리단 9500명, 농림축산식품부 농지특별조사 5000명 등의 예산도 비슷한 맥락이다. 노인 일자리처럼 단기 일자리인데다가 대부분 청년 인력이 적은 지역사회에서 집행되기 때문에 중장년층에게 배정될 공산이 높다. 정부는 해당 인력 확보를 위해 각각 2134억원과 588억원을 편성했다. 당장 전쟁으로 일자리를 잃거나 이들의 생계에 위협을 받는 상황이 아닌 만큼 추경 취지와 동떨어져 있는 예산 아니냐는 지적이 나오는 대목이다. 정부는 다만 큰 틀에서 민생 회복 차원으로 볼 수 있다는 입장이다.문화산업 육성에 할애한 2000억원도 전쟁 위기 대응과는 거리가 있다. 청년 콘텐츠 창업에 투자하는 모태펀드에 500억원을 출자하고 문화예술 사업자 대상 저금리 대출에 500억원을 배정하는 식이다. 독립영화나 첨단제작영화 등을 지원하는 데 할애한 385억원도 당장의 연관성은 없어서 뒷말이 나올 수 있는 지점으로 분석된다. 예술인 생활안정자금 320억원은 창작 활동을 뒷받침한다지만 추경 요건을 충족할 만한 항목이 아니라는 의견도 있다.예술인 지원은 이재명 대통령의 발언이 영향을 미친 것으로도 해석된다. 이 대통령은 지난 1월 국무회의에서 최휘영 문화체육관광부 장관에게 “앞으로 추경을 할 기회가 있을 수 있다. 그때 문화·예술 분야 예산을 잘 검토해 달라”고 했었다. 정향우 기획예산처 사회예산심의관은 “예술·관광업계 자체가 기본적으로 경기 침체에 따라 겪는 어려움이 있다”며 “그에 대한 배려”라고 설명했다.세종=신준섭 이누리 기자 sman321@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지