시사 전체기사 [포토] 어느 쪽이 진짜 불닭볶음면? 입력:2026-03-31 21:58 수정:2026-03-31 22:11 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 지식재산처 직원이 31일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 K-브랜드 정부인증제도 도입 방안 관련 브리핑에 앞서 한국산 브랜드 제품 불닭볶음면의 정품(왼쪽)과 가품을 들어보이고 있다. 연합뉴스 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 “울산 석유 90만 배럴 北 반출?”… 산업부 “가짜뉴스 엄벌” 2 올해부터 5월 1일 쉰다…‘노동절 공휴일’ 법안 국회 통과 3 ‘청년’ 대신 ‘논란’만 키운 국힘판 청년오디션 4 “종량제 봉투 부족해지면 일반 봉투 사용도 허용” 5 美 지상군 호르무즈 투입 딜레마… “장기 점령 불가능 압박용” 분석 해당분야별 기사 더보기 1 백종원 “억지 민원과 고발로 잃어버린 1년 보냈다” 2 아파트 200채 굴리며 임대수익 8억 숨기고 세금 혜택 챙겨… 세무조사 철퇴 3 [단독] ‘156억 용산 나인원한남’… 전주 사는 20대 ‘현금 부자’가 샀다 4 [속보] 환율 장중 1530원 넘어…금융위기 이후 처음 5 “하이닉스보다 더 준다” 제안도 뿌리친 삼성 노조 해당분야별 기사 더보기 1 동해에서 참다랑어 새끼 첫 발견… 바다 바뀌고 있다 2 “값싼 식당 한눈에”…30대 청년이 만든 ‘거지맵’을 아시나요 3 “숨쉬기 너무 불편해”…‘독감 사망’ 유치원 교사가 남긴 카톡 4 X로 돈 버는 2030 ‘블루레이디’… 여성 부업의 진화 5 “알아봐줘서 고마워” 제복입고 국밥집 방문한 노인…무슨 일? 해당분야별 기사 더보기 1 네타냐후 “이란 전쟁 목표 절반 이상 달성…종전 시점 미정” 2 나토는 재검토, 아랍국가엔 전쟁 비용 분담…美, 이상한 이란 전쟁 ‘청구서’ 3 “이란, 에너지 전쟁선 승리”… 석유 판매 수익 두배로 불었다 4 일등석 저리가라…이코노미 3개 붙이는 ‘눕코노미’ 등장 5 “SNS가 괴롭다” 日 Z세대 확산 ‘어텐션 디톡스’란 해당분야별 기사 더보기 1 인도 영화인데 주무대는 한국… ‘다시, 서울에서’ 2 BTS, 빌보드 핫100 1위…“7번째 정상, 반세기 만의 대기록” 3 JTBC-지상파 3사 ‘월드컵 중계권 협상’ 교착 상태 4 홍명보호, 이번엔 웃을까 5 웃으며 본선 갈 수 있을까…마지막 상대는 ‘압박축구’ 오스트리아 해당분야별 기사 더보기 1 숏폼 보다 ‘홀린 듯 결제’…인플루언서 키우기 나선 유통가 2 헬리코박터 제균 치료 받았어도 흡연·음주·복부비만 땐 위암 위험↑ 3 ‘데뷔 70주년’ 백건우 “은퇴는 없어… 연주하고 싶은 곡 아직 많다” 4 담도·자궁내막·유방암… NGS 검사가 암 치료 지형 바꾼다 5 모두투어, 유류할증료·환율 부담 낮춘 ‘가격고정’ 기획전 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 고유가 3대 패키지 10兆 편성… 하위 70% 10만∼60만원 준다 올해부터 5월 1일 쉰다…‘노동절 공휴일’ 법안 국회 통과 올해 수능 11월 19일… 지난해 ‘불수능’ 오명 씻을까 권성동 “대선 때 한학자에게 큰절, 무슨 큰 잘못이냐” [단독] 종로 금은방서 직원이 금→도금 바꿔치기로 10억 횡령 정황 “값싼 식당 한눈에”…30대 청년이 만든 ‘거지맵’을 아시나요 나토는 재검토, 아랍국가엔 전쟁 비용 분담…美, 이상한 이란 전쟁 ‘청구서’ ‘성폭력 전과 의혹’ 스타 번역가 황석희 SNS 폐쇄…입장문만 남아 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요