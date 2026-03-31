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[포토] 어느 쪽이 진짜 불닭볶음면?

입력:2026-03-31 21:58
수정:2026-03-31 22:11
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지식재산처 직원이 31일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 K-브랜드 정부인증제도 도입 방안 관련 브리핑에 앞서 한국산 브랜드 제품 불닭볶음면의 정품(왼쪽)과 가품을 들어보이고 있다. 연합뉴스

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