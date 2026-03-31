시사 전체기사 [포토] 다가오는 6·3 지방선거… 모의개표 실습 입력:2026-03-31 21:19 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 6·3 지방선거를 두 달여 앞둔 31일 서울 종로구 서울시선거관리위원회에서 선관위 직원들이 모의개표 실습을 진행하고 있다.최현규 기자 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 “울산 석유 90만 배럴 北 반출?”… 산업부 “가짜뉴스 엄벌” 2 올해부터 5월 1일 쉰다…‘노동절 공휴일’ 법안 국회 통과 3 ‘청년’ 대신 ‘논란’만 키운 국힘판 청년오디션 4 “종량제 봉투 부족해지면 일반 봉투 사용도 허용” 5 美 지상군 호르무즈 투입 딜레마… “장기 점령 불가능 압박용” 분석 해당분야별 기사 더보기 1 백종원 “억지 민원과 고발로 잃어버린 1년 보냈다” 2 아파트 200채 굴리며 임대수익 8억 숨기고 세금 혜택 챙겨… 세무조사 철퇴 3 [단독] ‘156억 용산 나인원한남’… 전주 사는 20대 ‘현금 부자’가 샀다 4 [속보] 환율 장중 1530원 넘어…금융위기 이후 처음 5 “하이닉스보다 더 준다” 제안도 뿌리친 삼성 노조 해당분야별 기사 더보기 1 동해에서 참다랑어 새끼 첫 발견… 바다 바뀌고 있다 2 “값싼 식당 한눈에”…30대 청년이 만든 ‘거지맵’을 아시나요 3 “숨쉬기 너무 불편해”…‘독감 사망’ 유치원 교사가 남긴 카톡 4 X로 돈 버는 2030 ‘블루레이디’… 여성 부업의 진화 5 “알아봐줘서 고마워” 제복입고 국밥집 방문한 노인…무슨 일? 해당분야별 기사 더보기 1 네타냐후 “이란 전쟁 목표 절반 이상 달성…종전 시점 미정” 2 나토는 재검토, 아랍국가엔 전쟁 비용 분담…美, 이상한 이란 전쟁 ‘청구서’ 3 “이란, 에너지 전쟁선 승리”… 석유 판매 수익 두배로 불었다 4 일등석 저리가라…이코노미 3개 붙이는 ‘눕코노미’ 등장 5 “SNS가 괴롭다” 日 Z세대 확산 ‘어텐션 디톡스’란 해당분야별 기사 더보기 1 인도 영화인데 주무대는 한국… ‘다시, 서울에서’ 2 BTS, 빌보드 핫100 1위…“7번째 정상, 반세기 만의 대기록” 3 JTBC-지상파 3사 ‘월드컵 중계권 협상’ 교착 상태 4 홍명보호, 이번엔 웃을까 5 웃으며 본선 갈 수 있을까…마지막 상대는 ‘압박축구’ 오스트리아 해당분야별 기사 더보기 1 숏폼 보다 ‘홀린 듯 결제’…인플루언서 키우기 나선 유통가 2 헬리코박터 제균 치료 받았어도 흡연·음주·복부비만 땐 위암 위험↑ 3 ‘데뷔 70주년’ 백건우 “은퇴는 없어… 연주하고 싶은 곡 아직 많다” 4 담도·자궁내막·유방암… NGS 검사가 암 치료 지형 바꾼다 5 모두투어, 유류할증료·환율 부담 낮춘 ‘가격고정’ 기획전 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 [단독] ‘156억 용산 나인원한남’… 전주 사는 20대 ‘현금 부자’가 샀다 지도부 대거 사망, 이란 ‘권력 진공’ 상태… 미국과 협상에도 영향 대구 신천 캐리어 속 시신 50대 여성으로 확인 [속보] 올해부터 5월 1일 쉰다…‘노동절 공휴일’ 법안 국회 통과 오세훈 “정부 규제로 전세 급감…공공주택 13만가구 공급, 금융지원 확대” [단독] 종로 금은방서 직원이 금→도금 바꿔치기로 10억 횡령 정황 “값싼 식당이 한눈에”…30대 청년이 만든 ‘거지맵’을 아시나요 [속보] 환율 장중 1530원 넘어…금융위기 이후 처음 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요