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[포토] 다가오는 6·3 지방선거… 모의개표 실습

입력:2026-03-31 21:19
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6·3 지방선거를 두 달여 앞둔 31일 서울 종로구 서울시선거관리위원회에서 선관위 직원들이 모의개표 실습을 진행하고 있다.

최현규 기자

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