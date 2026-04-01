멈췄던 고리원전 2호기 3년 만에 다시 돌아간다
원안위, ‘임계 허용’ 재가동 승인
국내 최장수 원전인 고리 원자력발전소(사진) 2호기가 재가동 승인을 받았다. 설계수명 만료로 운전을 멈춘 지 약 3년 만이다.
원자력안전위원회는 31일 부산 기장군 고리 2호기의 임계를 허용했다고 밝혔다. 임계는 원자로 내에서 핵분열 연쇄반응이 지속적으로 일어나 중성자 수가 평형을 이루는 상태를 뜻한다. 사실상 재가동을 위한 안전 여건이 갖춰졌다는 의미다.
1983년 상업운전을 시작한 고리 2호기는 2023년 4월 운전허가 기간이 만료되면서 가동이 중단됐다. 이후 지난해 11월 원안위로부터 2033년까지 수명을 연장하는 계속운전 허가를 받았다. 이번 재가동은 2011년 후쿠시마 원전 사고를 계기로 제출이 의무화된 ‘사고관리계획서(중대사고 대응 체계)’가 지난해 10월 승인된 뒤 계속운전이 허가된 첫 사례다.
원안위는 재가동 승인에 앞서 사고관리설비 설계 변경과 전원 공급 설비 신설 등 주요 개선 사항이 제대로 반영됐는지 점검했다고 밝혔다. 실제 사고 대응 전략이 현장에서 작동 가능한지도 함께 검토했다. 원안위에 따르면 계속운전에 앞서 완료해야 할 10건의 안전조치도 모두 이행됐다. 경년열화 프로그램 강화 등 절차 개선 8건, 운전환경 평가 1건, 설비 개선 1건이 포함됐다.
장기간 멈춰 있던 노후 원전이 다시 가동되는 만큼 펌프와 밸브 등 주요 설비에 대한 중점 검사도 이뤄졌다. 원안위는 검사 결과 시험 주기와 성능 모두 기준을 통과했다고 설명했다. 증기발생기 관리 상태와 중대사고에 대비한 피동촉매형 수소재결합기(PAR) 교체 등 안전성 검사도 마쳤다. 전체 정기검사 항목 102개 가운데 임계 전까지 수행해야 하는 94개 항목 역시 모두 충족한 것으로 나타났다.
원안위는 향후 출력상승시험 등 추가 검사를 통해 최종 안전성을 확인할 계획이다. 원안위는 “원전 출력 운전 중에도 각종 안전 설비의 정상 작동 여부를 지속 점검하고, 사고·고장 발생 시 즉각 대응할 수 있도록 비상 대응 체계도 강화할 것”이라고 밝혔다.
세종=이누리 기자 nuri@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사