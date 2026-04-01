이란 “UAE 美 해병대 집결지 공격”… 헤그세스 “향후 며칠이 승패 결정적”
美 82공수사단 수천명 중동 도착
트럼프, 벙커버스터 영상 공개
이스라엘 “레바논 접경마을 파괴”
제82공수사단 소속 수천명이 중동에 도착하는 등 지상전을 위한 미군의 병력 증강이 이뤄지는 가운데 이란이 증파 병력을 향해 공격을 시도하고 있다.
로이터통신은 30일(현지시간) 미 당국자들을 인용해 공수부대가 중동에 도착했으며 해군·해병대 및 특수작전부대와 합류할 예정이라고 보도했다. 로이터는 공수부대의 배치 지역은 확인되지 않았다면서도 “해당 병력은 이란 전쟁에서 여러 목적으로 활용될 수 있으며 그중에는 이란 원유 수출의 90%가 집중되는 허브인 하르그섬을 점령하려는 시도도 포함된다”고 설명했다.
도널드 트럼프 미 대통령은 이날 트루스소셜에 연쇄 폭발 장면이 담긴 영상을 별도 설명 없이 게시했다. 월스트리트저널은 “해당 영상이 이란 이스파한의 대형 탄약고에 약 907㎏급 벙커버스터를 투하한 장면”이라고 보도했다.
이란은 미군 증파 병력을 겨냥한 공격에 들어갔다. 이란 혁명수비대는 31일 아랍에미리트(UAE) 내 미 해병대 집결지와 바레인·쿠웨이트 미군 시설을 드론으로 타격했다고 주장했다. 미국·이스라엘의 공식 입장은 아직 나오지 않았다. 이란·헤즈볼라는 30일 이스라엘 산업도시 하이파를 동시 공격했다고도 발표했다. 하이파의 정유시설이 공격받은 것은 이번이 두 번째다.
북대서양조약기구(NATO·나토) 회원국을 겨냥한 공격도 재개했다. 튀르키예 국방부는 같은 날 이란에서 발사돼 자국 영공으로 진입한 탄도미사일이 동부 지중해에 배치된 방공시스템에 의해 격추됐다고 발표했다. 이란 미사일이 튀르키예로 향한 것은 이날 포함 모두 네 번이다.
이스라엘은 레바논 전선에서도 군사 작전을 확대하고 있다. 이스라엘 카츠 국방장관은 31일 군 회의에서 “국경 인근의 위협을 완전히 제거하기 위해 레바논 접경 마을의 모든 주택을 파괴할 것”이라며 가자지구 라파와 베이트하눈을 모델로 한 완충지대를 조성하겠다고 밝혔다. 레바논에서의 유엔 평화유지군(UNIFIL) 사망자도 3명으로 늘었다.
한편 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 이란과의 전쟁에서 목표를 절반 이상 달성했다고 주장하고 있다. 그는 이날 뉴스맥스와의 인터뷰에서 “우리는 이미 이란의 미사일 능력을 약화시키고 공장을 파괴했으며 핵심 핵 과학자들을 제거했다”고 밝혔다. 피트 헤그세스 미 국방부 장관은 31일 댄 케인 합참의장과의 공동 기자회견에서 향후 며칠이 승패를 결정짓는 중요한 시기가 될 것이라고 밝혔다. 그러면서 “새로운 이란 정권이 협상에 응하지 않는 등 현명한 선택을 내리지 않으면 더 강도 높은 작전을 이어가겠다”고 덧붙였다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
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