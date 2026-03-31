마오쩌둥 풍자 조각가, 中 체포 2년만에 비공개 재판
인민법원 영웅·열사 명예 훼손 혐의
인권단체 “최대 3년 징역형 우려”
중국 초대 주석 마오쩌둥을 풍자한 혐의로 체포된 조각가가 징역 3년형을 받을 수 있다는 우려가 나왔다.
31일 로이터통신에 따르면 미국 뉴욕에서 활동하던 조각가 가오선(69)이 전날 허베이성 싼허시 인민법원에서 영웅·열사의 명예를 훼손한 혐의로 비공개 재판을 받았다. 가족의 방청도 허용되지 않았고 유럽연합 외교관들이 참석하려 했지만, 입장을 저지당했다. 판결은 수개월 뒤 나올 것으로 관측됐다.
미국 영주권자인 가오선은 2024년 8월 가족을 만나기 위해 중국을 방문했다가 체포됐다. 이후 수사와 기소 과정은 공개되지 않았다. 가오선의 아내 자오야량은 “나와 미국 시민권자인 7세 아들도 출국이 금지돼 중국을 떠날 수 없다”면서 “지난해 5월부터는 남편에게 편지를 보내는 것도 금지됐다”고 말했다.
미국에 본부를 둔 인권단체 중국인권수호자(CHRD)의 셰인 이 연구원은 “가오선이 최대 징역 3년을 선고받을 수 있다”고 전망했다. 이어 “가오선은 예술가로서 예술적 자유를 누릴 권리가 있다”며 “이번 사건은 중국 정부가 누군가를 표적으로 삼는다면 무엇이든 할 수 있음을 보여준다”고 비판했다.
가오선은 동생 가오창(64)과 함께 ‘가오 브라더스’로 불리며 마오를 풍자한 조각작품으로 명성을 얻었다. 대표작 ‘미스 마오(Miss Mao)’와 ‘마오의 죄책감(Mao's Guilt)’은 마오가 일으킨 문화대혁명의 위선과 폭력성, 역사적 책임을 형상화했다. 중국이 가오선에게 적용한 ‘영웅열사 보호법’은 영웅·열사의 명예 훼손을 막기 위해 2018년 제정됐고 2021년 형사 처벌 조항이 추가됐다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
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