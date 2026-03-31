초과세수로 재원 마련, 국채 1조 상환… 지방재정 9조4000억 보강, 건전성 확보
국가채무 비율 51.6%→ 50.6%
전쟁 장기화… 추가 추경엔 선긋기
정부가 31일 국무회의에서 의결한 추가경정예산(추경)안은 1998년 IMF 외환위기 이후 국채 발행 없이 초과 세수로 재원을 마련한 7번째 추경안이다. 정부는 초과 세수에 힘입은 이번 추경안으로 국채 1조원을 상환하고, 지방 재정을 보강하는 방식으로 재정 건전성을 확보할 수 있을 것으로 보고 있다.
이번 추경안은 법인세·증권거래세·농어촌특별세 등에서 발생한 큰 폭의 초과 세수를 재원 삼았다. 초과 세수만으로 추경안을 편성한 사례는 1999년(2조6000억원), 2003년(4조5000억원), 2016년(11조원), 2017년(11조원), 2021년(34조9000억원), 2022년(62조원)이었다. 미국·이란 전쟁 장기화로 인한 경기 충격을 조기 완화하는 데 초점을 맞추기 위해 19일이라는 초단기간에 편성했다. 3월 추경도 처음이다.
이번 추경안으로 지방재정교부금과 지방교육재정교부금 같은 지방 재원이 9조4000억원 늘어난다. 현행 교부세·교육재정교부금법상 내국세가 증가하면 그에 연동해 교부세(19.24%)와 교부금(20.79%)을 의무적으로 할당해야 한다. 재원은 지방정부와 시·도교육청에 의무적으로 부여된다. 조용범 기획처 예산실장은 “초과 세수로 내려가는 재원인 만큼 추경 목적에 부합하는 사업 위주로 집행해 달라고 협조를 요청할 계획”이라고 말했다.
예산 1조원을 나랏빚 갚는 데 쓰면 국가채무 비율도 51.6%에서 50.6%로 1.0% 포인트 줄어든다. 정부가 추경으로 국채를 상환한 건 2021년 이후 5년 만이다. 초과 세수 덕에 국내총생산(GDP) 대비 나라살림도 개선될 전망이다. GDP 대비 관리재정수지 적자 비율은 당초 올해 본예산의 3.9%였지만 이번 추경안으로 3.8%로 낮아진다.
다만 국가채무 비율 소폭 하락은 국채 상환보다는 GDP 상향 전망에 따른 영향이 더 크다. 정부는 이번 국채 상환으로 국가채무가 1.0% 포인트 개선될 것으로 집계했는데, 이 중 GDP 증가분이 0.9% 포인트를 차지한다. 정부는 지난해 8월 올해 한국의 경상 GDP 성장률을 3.9%로 관측했다가 지난해 12월 4.9%로 상향했다. 경제 규모가 커지면서 상대적으로 채무 비중이 낮아 보이는 착시 효과가 생기는 셈이다.
정부는 전쟁 추경을 추가로 편성할 가능에 대해 선을 그었다. 조 실장은 “추경을 이제 막 마무리하고 국회에 아직 내지도 않은 상황”이라며 “2차 추경을 언급하는 것은 지금 시기에서는 부적절하지 않나 생각한다”고 답했다.
세종=김윤 기자 kyoon@kmib.co.kr
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