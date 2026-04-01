‘사람’에 건 유튜브 웃고, ‘챗GPT’에 맡긴 오픈AI 울고
커머스 분야서 엇갈리는 성적표
‘유대감’ 파고든 유튜브 승승장구
오픈AI, 챗GPT 즉시결제 축소
사람이 몰리는 곳에는 어김없이 장이 선다. 글로벌 플랫폼 공룡들이 ‘핵심 먹거리’로 쇼핑 시장을 주시하는 것도 같은 이유에서다. 유튜브와 오픈AI 역시 방대한 이용자 수를 무기로 도전장을 내밀었다. 하지만 두 기업이 받아든 성적표는 엇갈린다. 크리에이터와 시청자 사이의 ‘유대감’을 파고든 유튜브는 2030년 국내 쇼핑 거래액이 13조원에 달할 것으로 전망되는 등 순항 중이다. 반면 인공지능(AI) 챗봇에 쇼핑의 모든 것을 맡겼던 오픈AI는 조용히 관련 기능을 축소하는 등 고전하고 있다.
31일 업계에 따르면 유튜브는 최근 ‘유튜브 쇼핑 제휴 프로그램’ 가입 자격 요건을 기존 구독자 1000명 이상에서 500명 이상으로 완화했다. 해당 프로그램에 가입한 창작자는 쇼츠와 일반 동영상, 라이브 스트리밍 등 콘텐츠에 소개하고 싶은 제품 링크를 넣을 수 있다.
유튜브는 구독자 수가 적은 창작자들까지 생태계 안으로 끌어들여 한창 성장 중인 커머스 사업의 저변을 넓히는 전략을 구사한다. 수십만 명에 달하는 소규모 판매자가 양성되면 ‘롱테일 법칙’이 실현될 가능성도 올라간다. 실제 구독자 1만2000명을 보유한 러닝 크리에이터 ‘보통러너 김보통’은 쇼핑 제휴 프로그램 가입 후 약 3개월간 제품 클릭 수 3만회, 주문 6600건을 달성한 바 있다.
미래에셋증권은 지난해 발표한 보고서에서 2028년 유튜브쇼핑의 국내 라이브커머스 점유율이 31%까지 오를 것으로 봤다. 현재 선두인 네이버를 넘어 2030년에는 점유율이 40%에 달할 것으로 이 보고서는 전망했다.
이에 비해 그 누구보다 ‘수익화’가 시급한 오픈AI 현황은 암울하다. 오픈AI는 최근 챗GPT에서 상품을 직접 살 수 있는 ‘즉시 결제’ 기능을 축소한다고 밝혔다. 지난해 9월 등장한 오픈AI의 ‘에이전틱 커머스’ 계획은 AI 에이전트가 상품 탐색부터 비교, 추천, 결제까지 전 과정을 대신 수행하는 것을 목표로 한다.
하지만 구매 성사 비율은 기대에 못 미쳤다. 미국 정보기술(IT) 매체 와이어드에 따르면 월마트는 약 20만개 상품을 챗GPT 안에서 살 수 있게 제휴를 맺었지만, 구매 전환율은 기존 웹사이트 방식과 비교해 3분의 1 수준에 그친 것으로 나타났다.
패인은 AI가 제공하는 쇼핑 경험이 매끄럽지 않은 데 있었다. 챗GPT 경우 상품 별로 하나하나 결제를 진행해야 해 ‘장바구니’를 활용하는 일반 온라인 쇼핑보다 편의성이 떨어졌다.
AI 쇼핑에 대한 신뢰가 부족한 점도 영향을 미친 것으로 보인다. 글로벌 B2B 비즈니스 리뷰 플랫폼인 클러치에서 지난 1월 발표한 리포트에 따르면 조사 대상 소비자의 70%는 이미 AI를 활용해 온라인 쇼핑을 한다고 했지만, 이 중 95%는 개인정보 보호나 알고리즘 편향, 정확도 부족 등을 우려했다. 한 업계 관계자는 “향후 AI 쇼핑은 점점 더 발전하겠지만, 아직 ‘사람’을 내세워 제품 신뢰를 높인 유튜브와 격차가 발생하는 부분이 있다”고 지적했다.
박선영 기자 pomme@kmib.co.kr
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