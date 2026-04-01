김정일 건강 이상? 권력 투쟁?… 北승계 지연에 분주했던 외교가
외교부, 비밀문서 2621권 공개
김일성 사후 수집 정보 등 포함
김일성 사망 직후 김정일 북한 국방위원장이 3년 넘게 공식 권력 승계에 나서지 않은 건 건강 이상이나 내부 권력투쟁 등이 원인이었을 것이라는 외교문서가 31일 공개됐다. 외교부에 따르면 1995년 작성된 ‘북한 동향’ 등 문서에는 북한이 김일성 사망 이듬해에 접어들도록 최고지도자로서 어떤 직책에도 취임하지 않은 배경에 대해 각국·대사관이 수집한 정보가 포함됐다.
가장 유력하게 추론된 건 ‘건강 이상설’이었다. 김영삼 전 대통령은 95년 3월 한·독 정상회담에서 김정일이 당뇨병이나 신장 질환을 앓고 있는 것으로 보이며, 10월까지 공식 승계가 이뤄지지 않으면 건강 이상이나 내부 권력투쟁 등을 의심해도 좋다는 중국 측 정보를 소개했다.
같은 해 1월 중국 랴오닝성 외사판공실 부주임도 북한 공관원과 접촉해 들었다며 취임이 늦어지는 배경으로 건강 문제를 지목했다. 그는 “업무량으로 보아 직책 수행이 어렵기 때문이라는 관측이 있다”며 2년 전 낙마 후유증 등의 소문도 전했다.
중국 외교부 아주국 조선처장은 그해 2월 한국대사관 인사와 만나 “국가주석직을 공식 승계하게 될 경우 당장 남북한 정상회담을 해야 하는 부담을 안게 되므로 이를 피하기 위한 측면이 있을 것으로 본다”고 추측했다. 외무부 정보분석실은 “김일성 충성파들을 의식해 근신하는 모양을 갖추려 승계를 미뤘을 수도 있다”고 평가했다.
당시 북한이 관영매체를 통해 대외적으로 내세운 명분은 김일성에 대한 효성이었다. 김정일이 3년상을 치르며 주위의 간청에도 새 직책을 수락하지 않았다는 선전을 통해 민심을 확보하려 했던 것으로 보인다.
북한은 95년 장쩌민 당시 중국 국가주석의 방한을 앞두고 대만과의 수교 가능성까지 거론하며 반발했던 것으로 나타났다. 북한은 중국 인사에 “중국과 한국이 고위인사 교류를 하는데 북한은 왜 대만과의 관계를 발전시킬 수 없느냐”고 엄포를 놨다. 한·중 관계 발전에 대한 노골적인 불만을 드러낸 것이다.
외교부는 이런 내용이 담긴 총 2621권(약 37만쪽)의 외교문서를 30년 만에 공개했다.
최예슬 기자 smarty@kmib.co.kr
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