대구 도심 하천서 50대女 캐리어 시신… 딸·사위 긴급체포

대구 도심 하천서 50대女 캐리어 시신… 딸·사위 긴급체포
시신유기 혐의로… 살해 혐의도 조사
CCTV 영상 확인 중 범죄 장면 포착
경찰, 사건 경위 파악 뒤 영장 방침
대구 도심 하천에서 50대 여성의 시신이 담긴 캐리어(여행용 가방)가 발견된 가운데 경찰이 숨진 여성의 딸과 사위를 시체유기 혐의 등으로 체포했다.
대구 북부경찰서는 31일 오전 10시30분쯤 북구 칠성동 신천 잠수교 아래에서 캐리어가 떠다닌다는 신고를 접수했다. 발견 당시 캐리어는 하천에 반쯤 잠긴 모습이었다. 경찰은 현장에 출동, 캐리어를 수거하고 그 안에서 여성의 시신을 발견했다. 캐리어는 은색 하드케이스 재질이었다. 신분증 등 신원을 알 수 있는 소지품은 발견되지 않았다.
신원 확인 결과 시신은 대구에 살았던 50대 여성 A씨로 파악됐다. 남편과 자녀를 두고 있으며, 지난해 한 차례 A씨에 대한 가출 신고가 접수된 적 있었던 것으로 확인됐다. 당시 A씨가 무사히 발견돼 사건은 종결됐다. 육안으로는 흉기 등을 이용한 타살 흔적이 발견되지 않았다. 다만 시신의 형태가 다소 변형돼 있던 것으로 알려졌다.
캐리어 발견 이후 경찰은 시신 유기 범죄 가능성에 무게를 두고 수사를 진행했다. 전날 밤 비가 내려 물이 불어 있는 상태에서 상류에서 시신이 떠내려 왔을 가능성도 열어놓았다.
경찰은 CCTV 영상 등을 확보해 사망자 동선을 추적하다 A씨의 20대 딸 B씨와 사위 C씨를 피의자로 특정하고 오후 9시쯤 긴급체포했다. 이들은 지난 18일 대구 중구 주거지에서 캐리어에 A씨의 시신을 담아 신천변에 유기한 혐의를 받고 있다. 두 사람은 경찰 조사 과정에서 범행을 시인한 것으로 알려졌다.
경찰은 국립과학수사연구원에 시신을 보내 독극물 사용 여부 등 구체적인 사망 원인을 확인하고 있다. 또 범행 동기 등 정확한 사건 경위를 파악한 후 이들에 대한 구속영장을 신청할 방침이다. 경찰 관계자는 “현재까지 시신을 유기하는 장면만 포착해 시체유기 혐의로 먼저 검거한 것”이라며 “추후 수사를 통해 정확한 사건 경위를 파악할 예정이다”고 말했다.
과거 강력 범죄 사례에 비춰 범행을 은폐하기 위해 캐리어를 활용했을 가능성도 열어놓고 수사를 하고 있다. 캐리어 시신 유기 범죄에는 대체로 증거 훼손 의도가 깔려 있다. 앞서 20대 여성 정유정은 2023년 부산에서 또래 여성을 살해한 뒤 시신 일부를 여행용 가방에 담아 낙동강 인근 풀숲에 버렸다가 택시기사 신고로 붙잡혔다. 경기도 포천에서는 2022년 생후 15개월 된 딸이 숨지자 캐리어와 옥상 김치통에 시신을 옮겨가며 3년 넘게 숨긴 부모가 검거됐다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사