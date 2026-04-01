홈플러스 익스프레스 인수전 복수 참가… 회생 불씨 살아나나
2개 업체 예비입찰 참여… 회생 기대감
점포 293개 보유… 인수 땐 SSM 선두
매각 성공해도 정상화까진 가시밭길
홈플러스의 기업형슈퍼마켓(SSM)인 홈플러스 익스프레스 인수전에 복수의 업체가 참가한 것으로 확인됐다. 사측의 적극적인 홍보에도 불구하고 좀처럼 열기가 오르지 않던 인수전에 반전이 생길지 주목된다. 홈플러스 익스프레스 매각은 오는 5월 4일을 기한으로 한 홈플러스 회생의 성패를 가를 중요한 분수령으로 여겨진다.
31일 홈플러스에 따르면 홈플러스 익스프레스 인수의향서(LOI) 접수 마감일인 이날 복수 업체가 LOI를 제출했다. 진행 상황에 따라 향후 LOI 추가 제출 가능성이 있다고 사측은 여지를 남겼다. 복수의 업체가 인수의향서를 접수함에 따라 익스프레스 매각은 경쟁입찰로 이뤄질 것으로 예상된다.
업계에 따르면 예비입찰에 참여한 기업이 두 곳이며, 그 중 한 곳이 저가 커피 브랜드 메가MGC커피를 운영하는 MGC글로벌이라는 얘기도 흘러나온다. 다만 MGC글로벌은 예비입찰 참가 여부를 확인해줄 수 없다는 입장이다. 홈플러스도 비밀유지약정에 따라 구체적인 참여 기업과 조건을 공개하지 않고 있다.
홈플러스 익스프레스 인수전에는 당초 GS 리테일, 이마트, 롯데쇼핑 등 SSM을 운영 중인 기업들이 참가할 것으로 예상됐다. 홈플러스 익스프레스가 지난해 말 기준으로 점포 293개를 보유 중이기 때문에, 인수 즉시 SSM 업계 선두 자리에 오를 수 있기 때문이다.
SSM 경쟁사들은 일단 홈플러스 익스프레스 인수에 분명히 선을 긋고 있다. 업계에서도 홈플러스 익스프레스가 SSM 경쟁사들에게 생각만큼 매력적인 매물이 아닐 수 있다는 지적이 나오고 있다. 한 관계자는 “인수가에 따라 인수전 참여 여부가 달라질 수는 있겠지만, 현재로서는 홈플러스 익스프레스 인수로 감당해야 할 부담이 너무 크다”고 말했다.
기존 SSM 경쟁사 이외에도 하림, 유진, BGF리테일, 알리익스프레스, 컬리 등이 언급됐다. 그럼에도 LOI 접수 마감일 직전까지 인수 의사를 구체적으로 드러낸 기업이 없었던 것을 놓고, 인수 협상에서 유리한 고지를 점하기 위한 인수 후보군의 의도적 관망이라는 해석도 나온다.
실제로 홈플러스는 마감일이 가까워질수록 홈플러스 익스프레스의 몸값을 높이기 위해 장점 부각에 열을 올려왔다. 회사 측에 따르면 홈플러스 익스프레스는 전체 293개 점포 중 223개가 퀵커머스 물류 기능을 갖췄다는 점을 적극적으로 강조해왔다.
홈플러스는 회생계획안 가결 기한인 오는 5월 4일 안에 성과를 내야 하는 입장이다. 익스프레스 매각을 통해 운영자금을 마련하고, 회생안의 실행 가능성을 입증해야만 회생 절차를 지속할 명분을 만들 수 있기 때문이다. 현재 홈플러스의 유동성 위기를 고려하면 이번 매각이 지연되거나 무산되면 회생 절차 자체가 흔들릴 수 있다는 전망도 나온다.
다만 매각이 성공적으로 끝나도 홈플러스 정상화까지는 가시밭길이라는 회의론이 많다. 대주주인 MBK파트너스가 최근 수혈한 긴급 운영자금 1000억원은 기존 밀린 1~2월 급여를 지급하고, 3월 급여 절반을 지급한 상태에서 소진됐다. 홈플러스 익스프레스가 예상대로 3000억원에 매각돼도 유동성 위기를 극복하는 데 어려움이 있다는 지적이다. 인수 후보 측이 실사 과정에서 점포별 수익성과 고용 승계 조건, 홈플러스와의 시스템 분리 비용 등을 검토하며 가격 협상에 나서면 매각가 3000억원을 보장할 수 없다는 관측도 나온다.
이택현 기자 alley@kmib.co.kr
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