‘북 무인기 침투’ 관여 국정원 직원·군인 2명 검찰 송치
무인기 제작에 사비 290만원 지원
국정원 “개인적 차원 일탈 행위”
30대 대학원생 오모씨가 북한에 무인기를 날려 보낸 사건에 관여한 국가정보원 직원 1명과 현역 장교 군인 2명이 검찰에 넘겨졌다. 군·경합동조사 태스크포스(TF)는 이들을 일반이적 방조 등 혐의로 31일 검찰에 불구속 송치했다고 밝혔다.
일반이적·항공안전법위반 방조 혐의를 받는 국정원 소속 A씨는 구속된 피의자 오씨와 국정원 입직 전부터 10년 넘게 친구로 지내며 무인기 제작비와 시험비행 당일 식비 등 명목으로 사비 290만원을 지원한 것으로 조사됐다.
오씨 등이 북한으로 무인기를 처음 날릴 당시 A씨를 통해 국정원의 특이 동향을 알아보려 한 정황도 확인됐다. 다만 국정원은 “해당 직원의 행위는 국정원 직무와 관계없는 개인적 차원의 일탈 행위로 판단하고 있다”고 설명했다.
오씨와 학교 동창 사이인 육군 특수전사령부 소속 B대위의 경우 무인기를 날릴 때 동행하고 촬영 영상을 함께 보며 평가하는 등 범행에 관여한 정황이 확인돼 일반이적 방조 및 항공안전법위반 혐의로 군 검찰에 송치됐다.
국군정보사령부 소속 C대위는 오씨가 촬영한 북한 지역 영상을 직접 확인하고 위법성을 인지했음에도 영상을 받고 이를 활용할 방안을 검토하는 등 범행을 도운 것으로 판단돼 항공안전법위반 방조 혐의가 적용됐다. 다만 TF는 C씨가 지난해 12월 이후 관련 검토를 중단하고 오씨와 접촉을 끊는 등 지난 1월 4일의 무인기 비행과 직접적 관련성은 없다고 봤다.
함께 입건됐던 정보사 소속 D소령은 오씨 등이 운영한 언론사에 활동비를 지원한 사실은 있으나 무인기와 관련 없는 업무로 파악돼 불송치됐다. TF는 이날 활동을 종료하고 향후 송치 사건 공소 유지를 지원할 방침이다.
이찬희 조민아 기자 becoming@kmib.co.kr
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