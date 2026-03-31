‘산재와의 전쟁’ 채찍 안 통했다… 지난해 사망자 되레 증가

605명 사망… 전년보다 16명 늘어

영세 사업장 사고, 상황 악화시켜

처벌 업주 24명 중 실형은 1명뿐

노동부 “올 1분기에는 감소 추세”

지난해 2월 경기도 안성 서울·세종고속도로 천안~안성 구간 교량 건설 현장에서 교량을 떠받치던 상판 구조물이 붕괴한 모습. 이 사고로 10명이 추락·매몰돼 4명이 숨지고 6명이 다쳤다. 뉴시스

정부가 ‘산재와의 전쟁’을 선포하고 중대재해 기업에 대한 엄중 처벌을 거듭 강조하고 있음에도 지난해 산업재해 사망자는 오히려 늘어난 것으로 나타났다. 이런 가운데 지난해 하반기 중대재해처벌법으로 형이 확정된 경영책임자 24명 중 실형을 선고받은 사람은 1명에 그쳐 정책이 제대로 작동하는지에 대한 의구심이 커지고 있다.



고용노동부는 지난해 누적 재해조사 대상 사고사망자가 605명으로 전년(589명)보다 16명 늘었다고 31일 밝혔다. 같은 기간 사망사고 건수도 553건에서 573건으로 20건 증가했다. 재해조사 대상 사망사고는 산업현장에서 발생한 사망사고 가운데 사업주의 산업안전보건법 위반 소지가 있는 사건을 집계한 것이다.





사망자 수와 사망사고 건수가 전년 대비 증가한 것은 2022년 통계 작성 이후 처음이다. 재해조사 대상 사고사망자는 2022년 644명, 2023년 598명, 2024년 589명으로 줄었고, 사망사고 건수도 같은 기간 611건, 584건, 553건으로 감소세였다.



산재 사망 증가세는 작은 사업장에서 더 뚜렷했다. 50인(건설업의 경우 공사금액 50억원) 미만 사업장은 351명으로 전년보다 12명 늘었고, 5인(건설업의 경우 공사금액 5억원) 미만 사업장은 174명으로 22명 증가했다.



건설업을 별도로 보면 5억~50억원 미만 사업장의 사망자는 83명에서 62명으로 21명 줄었지만 5억원 미만 사업장에선 25명 늘었다. 건설경기 침체로 대형 프로젝트성 공사가 줄고 소규모 수리·보수 공사가 늘어난 게 영향을 미쳤다는 분석이다.



지난해 발생한 건설현장 참사는 3분기까지 개선 흐름을 보이던 대규모 사업장 통계마저 악화시켰다. 부산 기장 리조트 공사 현장 화재, 세종·안성 고속도로 붕괴, 울산 화력발전소 붕괴, 광주 도서관 붕괴 등의 영향으로 전 업종 기준 50인(건설업은 50억원) 이상 사업장 사망자는 254명으로 전년보다 4명 늘었다.



전체 사고사망자를 유형별로 보면 ‘떨어짐’이 전년보다 22명 증가한 249명으로 가장 많았고 ‘물체에 맞음’ 72명, ‘부딪힘’ 62명, ‘무너짐’ 38명 등이 뒤를 이었다. 특히 ‘무너짐’은 전년보다 18명 늘어 증가율이 90%에 달했다.



노동부는 이번 수치만으로 현 정부 산재 근절 정책의 효과를 단정하기 이르다는 입장이다. 노동부 관계자는 “올해 1분기에는 대전 안전공업 화재와 영덕 풍력발전기 사고에도 불구하고 지난해 같은 기간 대비 감소 추세가 유지되고 있다”고 밝혔다.



그럼에도 정부의 강한 처벌 기조가 실제 현장에서 얼마나 효력을 발휘하는지에 대한 회의적인 시각도 있다. 노동부가 이날 공표한 중대재해처벌법 확정판결 사업장 현황에 따르면 지난해 하반기 형이 확정된 22개 사업장의 경영책임자 24명 가운데 실형을 선고받은 사람은 1명뿐이었다. 22명은 징역형 집행유예를, 다른 1명은 징역형 집행유예와 벌금형을 함께 선고받았다. 중대재해처벌법 유죄 법인에 선고된 벌금형의 평균 액수는 1억1000만원이었다.



이준원 숭실대 안전융합대학원 교수는 “조만간 실적이 날 것이라는 건 너무 낙관적인 설명”이라며 “중대재해처벌법 시행 4년이 지나고 정부가 바뀐 지도 1년이 다 돼 가는데 산재 사망사고가 줄지 않는다면 더 새로운 방식과 중장기 로드맵이 필요하다”고 말했다. 또 “말로만 법 집행을 강화할 게 아니라 실질적으로 강화돼야 한다”며 “중소·영세 사업장에는 재정 지원과 기술 지원을 더 촘촘하게 해야 한다”고 지적했다.



세종=황민혁 기자 okjs@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 정부가 ‘산재와의 전쟁’을 선포하고 중대재해 기업에 대한 엄중 처벌을 거듭 강조하고 있음에도 지난해 산업재해 사망자는 오히려 늘어난 것으로 나타났다. 이런 가운데 지난해 하반기 중대재해처벌법으로 형이 확정된 경영책임자 24명 중 실형을 선고받은 사람은 1명에 그쳐 정책이 제대로 작동하는지에 대한 의구심이 커지고 있다.고용노동부는 지난해 누적 재해조사 대상 사고사망자가 605명으로 전년(589명)보다 16명 늘었다고 31일 밝혔다. 같은 기간 사망사고 건수도 553건에서 573건으로 20건 증가했다. 재해조사 대상 사망사고는 산업현장에서 발생한 사망사고 가운데 사업주의 산업안전보건법 위반 소지가 있는 사건을 집계한 것이다.사망자 수와 사망사고 건수가 전년 대비 증가한 것은 2022년 통계 작성 이후 처음이다. 재해조사 대상 사고사망자는 2022년 644명, 2023년 598명, 2024년 589명으로 줄었고, 사망사고 건수도 같은 기간 611건, 584건, 553건으로 감소세였다.산재 사망 증가세는 작은 사업장에서 더 뚜렷했다. 50인(건설업의 경우 공사금액 50억원) 미만 사업장은 351명으로 전년보다 12명 늘었고, 5인(건설업의 경우 공사금액 5억원) 미만 사업장은 174명으로 22명 증가했다.건설업을 별도로 보면 5억~50억원 미만 사업장의 사망자는 83명에서 62명으로 21명 줄었지만 5억원 미만 사업장에선 25명 늘었다. 건설경기 침체로 대형 프로젝트성 공사가 줄고 소규모 수리·보수 공사가 늘어난 게 영향을 미쳤다는 분석이다.지난해 발생한 건설현장 참사는 3분기까지 개선 흐름을 보이던 대규모 사업장 통계마저 악화시켰다. 부산 기장 리조트 공사 현장 화재, 세종·안성 고속도로 붕괴, 울산 화력발전소 붕괴, 광주 도서관 붕괴 등의 영향으로 전 업종 기준 50인(건설업은 50억원) 이상 사업장 사망자는 254명으로 전년보다 4명 늘었다.전체 사고사망자를 유형별로 보면 ‘떨어짐’이 전년보다 22명 증가한 249명으로 가장 많았고 ‘물체에 맞음’ 72명, ‘부딪힘’ 62명, ‘무너짐’ 38명 등이 뒤를 이었다. 특히 ‘무너짐’은 전년보다 18명 늘어 증가율이 90%에 달했다.노동부는 이번 수치만으로 현 정부 산재 근절 정책의 효과를 단정하기 이르다는 입장이다. 노동부 관계자는 “올해 1분기에는 대전 안전공업 화재와 영덕 풍력발전기 사고에도 불구하고 지난해 같은 기간 대비 감소 추세가 유지되고 있다”고 밝혔다.그럼에도 정부의 강한 처벌 기조가 실제 현장에서 얼마나 효력을 발휘하는지에 대한 회의적인 시각도 있다. 노동부가 이날 공표한 중대재해처벌법 확정판결 사업장 현황에 따르면 지난해 하반기 형이 확정된 22개 사업장의 경영책임자 24명 가운데 실형을 선고받은 사람은 1명뿐이었다. 22명은 징역형 집행유예를, 다른 1명은 징역형 집행유예와 벌금형을 함께 선고받았다. 중대재해처벌법 유죄 법인에 선고된 벌금형의 평균 액수는 1억1000만원이었다.이준원 숭실대 안전융합대학원 교수는 “조만간 실적이 날 것이라는 건 너무 낙관적인 설명”이라며 “중대재해처벌법 시행 4년이 지나고 정부가 바뀐 지도 1년이 다 돼 가는데 산재 사망사고가 줄지 않는다면 더 새로운 방식과 중장기 로드맵이 필요하다”고 말했다. 또 “말로만 법 집행을 강화할 게 아니라 실질적으로 강화돼야 한다”며 “중소·영세 사업장에는 재정 지원과 기술 지원을 더 촘촘하게 해야 한다”고 지적했다.세종=황민혁 기자 okjs@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지