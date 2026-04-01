1536.5원 금융위기급인데… 신현송“현재 환율 큰 우려는 없다”

총재 후보자 지명 이후 첫 공개 발언

금융 불안과 연결 짓는 상황 경계

원론적 언급에 ‘약세 심리 자극’ 평가

신현송 한국은행 총재 후보자가 31일 서울 중구 한화금융플라자에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 취재진의 질문에 답하고 있다. 신 후보자는 1530원을 넘긴 원·달러 환율에 대해 “현재 달러 유동성이 양호한 만큼 큰 우려는 없다”고 밝혔다. 권현구 기자

신현송 한국은행 총재 후보자는 31일 1530원을 넘어선 원·달러 환율과 관련해 “달러 유동성이 상당히 양호한 만큼 큰 우려는 없다”고 밝혔다. 과거 외환위기 때처럼 환율 상승을 곧바로 금융 불안으로 연결 지을 만큼 심각한 상황은 아니라는 것이다.



신 후보자는 이날 서울 중구 한화금융플라자에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 첫 출근을 하며 기자들과 만나 “현재 환율 레벨(수준) 자체에 큰 의미를 둘 필요는 없다”며 “중요한 것은 이 정도의 환율 변동을 시장이 감내할 수 있느냐는 점”이라고 말했다. 이어 “예전처럼 환율과 금융 불안을 직결시킬 필요는 없다”고 강조했다.



그는 최근의 고환율 국면에도 대외 리스크를 과도하게 우려할 필요는 없다고 했다. 과거에는 환율이 급등하면 달러 자금 조달이 어려워지거나 자본 유출 우려가 커졌지만, 지금은 상황이 다르다는 설명이다. 신 후보자는 국내 금융시장의 구조적 변화를 그 근거로 들었다. 외국인 투자자들이 외환스와프 시장에서 달러를 공급하고 원화를 조달한 뒤 국내 채권시장에 투자하는 구조가 자리 잡으면서, 달러 유동성이 과거보다 안정적으로 유지되고 있다는 것이다.



다만 시장에선 신 후보자의 첫 공개 발언이 다소 안이하게 비쳤다는 반응도 나왔다. 외환 당국이 시장 안정 메시지에 신중한 상황에서 신 후보자 역시 고환율을 원론적으로만 설명하면서 원화 약세 심리를 자극한 것 아니냐는 평가다. 이날 원·달러 환율은 장중 1536.5원까지 오르며 글로벌 금융위기 이후 최고 수준을 기록했다.



한은 측은 신 후보자의 발언이 고환율 자체를 가볍게 본다는 취지는 아니라고 해명했다. 윤경수 한은 국제국장은 “환율 수준이 높다는 이유만으로 위기 상황과 곧바로 연결 짓는 것은 경계해야 한다는 취지”라며 “핵심은 달러를 실제로 조달할 수 있느냐인데, 현재 외화자금 시장에서는 달러 조달에 별다른 문제가 없다”고 말했다.



다만 한은은 “최근 환율이 속도 면에서 빠르게 오르고 있다”며 시장 쏠림 현상이 뚜렷해지면 대응을 하겠다는 입장을 밝혔다. 한은은 최근 환율 상승의 배경으로 외국인 주식자금 유출을 꼽았다. 한은 등은 지난해 4분기 외환시장 안정을 위해 224억6700만달러를 순매도했다. 분기 기준 역대 최대 규모다.



신 후보자는 한국 경제의 가장 큰 대외 변수로는 중동 정세를 지목했다. 미국과 이란 간 충돌이 장기화하면 유가 상승을 통해 물가를 자극하고 경기에는 하방 압력으로 작용할 수 있다는 것이다. 그는 취약 부문을 위한 추가경정예산의 필요성을 언급하며 “물가 압력 영향은 제한적일 것”이라고 내다봤다. 연내 금리 인상 가능성에 대해선 “중동 상황이 불확실하기 때문에 주요국 통화정책 경로 등을 함께 지켜봐야 한다”고 말을 아꼈다. 자신을 둘러싼 ‘실용적 매파’ 평가에 대해서는 “매파와 비둘기파의 이분법은 바람직하지 않다”고 선을 그었다.



박세환 기자 foryou@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 신현송 한국은행 총재 후보자는 31일 1530원을 넘어선 원·달러 환율과 관련해 “달러 유동성이 상당히 양호한 만큼 큰 우려는 없다”고 밝혔다. 과거 외환위기 때처럼 환율 상승을 곧바로 금융 불안으로 연결 지을 만큼 심각한 상황은 아니라는 것이다.신 후보자는 이날 서울 중구 한화금융플라자에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 첫 출근을 하며 기자들과 만나 “현재 환율 레벨(수준) 자체에 큰 의미를 둘 필요는 없다”며 “중요한 것은 이 정도의 환율 변동을 시장이 감내할 수 있느냐는 점”이라고 말했다. 이어 “예전처럼 환율과 금융 불안을 직결시킬 필요는 없다”고 강조했다.그는 최근의 고환율 국면에도 대외 리스크를 과도하게 우려할 필요는 없다고 했다. 과거에는 환율이 급등하면 달러 자금 조달이 어려워지거나 자본 유출 우려가 커졌지만, 지금은 상황이 다르다는 설명이다. 신 후보자는 국내 금융시장의 구조적 변화를 그 근거로 들었다. 외국인 투자자들이 외환스와프 시장에서 달러를 공급하고 원화를 조달한 뒤 국내 채권시장에 투자하는 구조가 자리 잡으면서, 달러 유동성이 과거보다 안정적으로 유지되고 있다는 것이다.다만 시장에선 신 후보자의 첫 공개 발언이 다소 안이하게 비쳤다는 반응도 나왔다. 외환 당국이 시장 안정 메시지에 신중한 상황에서 신 후보자 역시 고환율을 원론적으로만 설명하면서 원화 약세 심리를 자극한 것 아니냐는 평가다. 이날 원·달러 환율은 장중 1536.5원까지 오르며 글로벌 금융위기 이후 최고 수준을 기록했다.한은 측은 신 후보자의 발언이 고환율 자체를 가볍게 본다는 취지는 아니라고 해명했다. 윤경수 한은 국제국장은 “환율 수준이 높다는 이유만으로 위기 상황과 곧바로 연결 짓는 것은 경계해야 한다는 취지”라며 “핵심은 달러를 실제로 조달할 수 있느냐인데, 현재 외화자금 시장에서는 달러 조달에 별다른 문제가 없다”고 말했다.다만 한은은 “최근 환율이 속도 면에서 빠르게 오르고 있다”며 시장 쏠림 현상이 뚜렷해지면 대응을 하겠다는 입장을 밝혔다. 한은은 최근 환율 상승의 배경으로 외국인 주식자금 유출을 꼽았다. 한은 등은 지난해 4분기 외환시장 안정을 위해 224억6700만달러를 순매도했다. 분기 기준 역대 최대 규모다.신 후보자는 한국 경제의 가장 큰 대외 변수로는 중동 정세를 지목했다. 미국과 이란 간 충돌이 장기화하면 유가 상승을 통해 물가를 자극하고 경기에는 하방 압력으로 작용할 수 있다는 것이다. 그는 취약 부문을 위한 추가경정예산의 필요성을 언급하며 “물가 압력 영향은 제한적일 것”이라고 내다봤다. 연내 금리 인상 가능성에 대해선 “중동 상황이 불확실하기 때문에 주요국 통화정책 경로 등을 함께 지켜봐야 한다”고 말을 아꼈다. 자신을 둘러싼 ‘실용적 매파’ 평가에 대해서는 “매파와 비둘기파의 이분법은 바람직하지 않다”고 선을 그었다.박세환 기자 foryou@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지