“캐나다인이 불어도 못하나”… 영어로만 애도한 에어캐나다 CEO 퇴출
캐나다 영어와 불어 공용어 지정 “이중 언어 구사 새 인물 모색 시작”
에어캐나다 최고경영자(CEO)가 여객기 사고로 사망한 퀘벡 출신 조종사의 추모 영상을 영어로만 촬영해 여론의 유탄을 맞고 불명예 퇴진하게 됐다.
내셔널포스트, 글로브앤드메일 등 현지 언론은 30일(현지시간) “마이클 루소 에어캐나다 CEO가 올해 3분기를 끝으로 사임을 결정했다”며 “에어캐나다가 프랑스어를 구사할 수 있는 새 인물을 물색하기 시작했다”고 보도했다.
루소 CEO는 지난 22일 미국 뉴욕 라과디아 공항 활주로에서 자사 여객기와 소방차가 충돌하는 사고로 희생된 조종사 2명에 대한 애도를 표하는 영상을 엑스(옛 트위터)에 24일 게시했다. 약 4분 분량의 영상에서 그가 사용한 프랑스어는 “안녕하세요(bonjour)”와 “감사합니다(merci)”가 전부였다.
루소의 영어 추모 영상에 여론이 들끓은 이유는 사고로 사망한 조종사 중 한 명인 앙투안 포레스트가 퀘벡주 코토뒤락 출신의 프랑스어 사용자였기 때문이다. 프랑스계 주민이 많은 퀘벡주에서는 85%가 프랑스어를 모국어로 사용한다.
캐나다는 영어와 프랑스어를 공용어로 지정해 동등한 지위를 보장하는 만큼 캐나다 정재계 인사들에게 프랑스어 구사는 필수 역량으로 여겨진다. 마크 카니 캐나다 총리도 “루소의 추모 영상이 공감 능력의 결여와 세심함의 부족을 드러낸 사례”라며 “루소가 적절한 시기에 올바른 (사퇴) 결정을 내렸다”고 평가했다.
천양우 기자 yahoo@kmib.co.kr
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