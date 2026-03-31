中, 美원유·LNG 구매 재개 모색

중동정세 따른 수급 다변화 함께

정상회담 협상카드 활용 의도 풀이

중국 유조선. AFP연합뉴스

중국이 미국산 원유와 액화천연가스(LNG) 수입 재개를 모색하고 있다는 보도가 나왔다. 호르무즈 해협 봉쇄에 따른 에너지 위기를 극복하고 5월 미·중 정상회담에서 협상 카드로 활용하려는 의도로 풀이된다.



니혼게이자이신문(닛케이)은 31일 원자재 시장분석 업체 케플러를 인용해 4월 중국으로 향하는 유조선이 미국산 원유를 하루에 60만 배럴 정도 선적할 예정이라고 전했다. 이를 위해 유조선 여러 척이 미국 최대 석유 선적항인 텍사스주 코퍼스크리스티로 이동 중인 것으로 알려졌다. 중국이 3월에 선적한 미국산 LNG도 30만t가량으로 추정됐다.



닛케이는 중국이 미국산 원유와 LNG를 한국·일본에 판매할 가능성이 있지만 국내로 들여올 수도 있다고 봤다. 미국산 원유와 LNG가 중국에 도착하면 원유는 지난해 2월, LNG는 2024년 12월 이후 처음이다.



케플러는 중국이 중동 정세 악화로 호르무즈 해협이 봉쇄돼 에너지 수급난이 이어지자 조달처를 다변화하기 위해 미국산 원유와 LNG 수입을 고려한 것으로 보인다고 풀이했다.



중국은 2024년 3251억 달러의 원유를 수입했는데 이 중 1.8%, 60억 달러(약 9조원) 정도가 미국산이었다. 중국은 세계 최대 원유 수입국으로 소비량의 약 70%를 수입에 의존한다.



닛케이는 “중국이 도널드 트럼프 대통령의 관세 정책에 반발해 미국산 원유와 LNG 구매를 중단했지만, 이란 정세가 긴박해지고 원유 가격이 급등하자 미국산 에너지도 선택지로 포함했다”고 전했다. 5월 중국에서 열리는 미·중 정상회담을 염두에 둔 조치일 수 있다는 분석도 내놨다. 트럼프 대통령이 정상회담에서 미국산 농산물, 항공기, 원유 구매 등을 중국 측에 요구할 것에 대비해 선제 대응에 나섰다는 취지다.



닛케이는 중국이 미국산 에너지 수입을 통해 미국의 관세율 인하를 끌어내고 미·중 관계의 긴장을 완화하려는 의도가 있어 보인다고 전했다. 중국은 원유 공급에 차질이 없도록 중앙아시아 국가들 및 러시아와도 에너지 협력을 강화하고 있다.



베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 중국이 미국산 원유와 액화천연가스(LNG) 수입 재개를 모색하고 있다는 보도가 나왔다. 호르무즈 해협 봉쇄에 따른 에너지 위기를 극복하고 5월 미·중 정상회담에서 협상 카드로 활용하려는 의도로 풀이된다.니혼게이자이신문(닛케이)은 31일 원자재 시장분석 업체 케플러를 인용해 4월 중국으로 향하는 유조선이 미국산 원유를 하루에 60만 배럴 정도 선적할 예정이라고 전했다. 이를 위해 유조선 여러 척이 미국 최대 석유 선적항인 텍사스주 코퍼스크리스티로 이동 중인 것으로 알려졌다. 중국이 3월에 선적한 미국산 LNG도 30만t가량으로 추정됐다.닛케이는 중국이 미국산 원유와 LNG를 한국·일본에 판매할 가능성이 있지만 국내로 들여올 수도 있다고 봤다. 미국산 원유와 LNG가 중국에 도착하면 원유는 지난해 2월, LNG는 2024년 12월 이후 처음이다.케플러는 중국이 중동 정세 악화로 호르무즈 해협이 봉쇄돼 에너지 수급난이 이어지자 조달처를 다변화하기 위해 미국산 원유와 LNG 수입을 고려한 것으로 보인다고 풀이했다.중국은 2024년 3251억 달러의 원유를 수입했는데 이 중 1.8%, 60억 달러(약 9조원) 정도가 미국산이었다. 중국은 세계 최대 원유 수입국으로 소비량의 약 70%를 수입에 의존한다.닛케이는 “중국이 도널드 트럼프 대통령의 관세 정책에 반발해 미국산 원유와 LNG 구매를 중단했지만, 이란 정세가 긴박해지고 원유 가격이 급등하자 미국산 에너지도 선택지로 포함했다”고 전했다. 5월 중국에서 열리는 미·중 정상회담을 염두에 둔 조치일 수 있다는 분석도 내놨다. 트럼프 대통령이 정상회담에서 미국산 농산물, 항공기, 원유 구매 등을 중국 측에 요구할 것에 대비해 선제 대응에 나섰다는 취지다.닛케이는 중국이 미국산 에너지 수입을 통해 미국의 관세율 인하를 끌어내고 미·중 관계의 긴장을 완화하려는 의도가 있어 보인다고 전했다. 중국은 원유 공급에 차질이 없도록 중앙아시아 국가들 및 러시아와도 에너지 협력을 강화하고 있다.베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지