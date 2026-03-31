올해 수능 11월 19일… 지난해 ‘불수능’ 오명 씻을까
의대 문 넓어져 N수생 증가 예상
올해 대학수학능력시험 시행 계획이 안내되며 입시 현장의 ‘대입 시계’가 빠르게 돌기 시작했다. 수험생들은 6월 4일과 9월 2일 공식 모의평가를 치르고 11월 19일 수능을 치른다.
교육부와 한국교육과정평가원(평가원)은 31일 ‘2027학년도 수능 시행 기본계획’을 발표했다. 관심은 수능 난이도로 쏠렸다. 지난해 영어 등이 지나치게 어려워 혼란이 컸기 때문이다. 김문희 평가원장은 “6월 모의평가부터 출제위원 중 교사 비율을 50%로 올리고, 난이도 검토도 더 철저히 하겠다”고 말했다.
입시 전문가들은 영어는 지난해보다 쉬워질 것으로 예상한다. 지난해 1등급 비율이 3.11%에 불과해 상대평가 1등급 4%보다 적었다. 영어 등급이 하락한 수험생들이 수시 최저학력기준을 충족하지 못해 혼란이 컸다. 국어도 까다로웠다는 평가가 많아 올해는 난도를 낮출 것이란 전망이 많다. 탐구 영역은 지난해 비교적 안정적으로 출제됐다. 이만기 유웨이교육평가연구소장은 “지난해 탐구는 과목 간 유불리 문제가 크게 줄어 올해도 비슷하게 출제될 것으로 보인다”고 말했다.
다만 수능 난이도는 ‘뚜껑을 열어봐야 안다’는 관측이 적지 않다. N수생 유입 변수 때문이다. 먼저 의대 모집인원이 지난해보다 490명 늘어났다. 의대 문호가 넓어지면 수능 고득점 N수생이 늘어날 가능성이 높다. 지난해 ‘불수능’으로 대입에 재도전하는 인원도 증가할 것으로 전망된다. 특히 내년에는 수능 선택과목이 없어지는 등 수능 제도가 크게 바뀐다. 수능 개편 전 마지막 도전 기회인 셈이다.
N수생이 늘어나면 출제 당국은 난이도 조절에 애를 먹게 된다. 고3 수험생의 학력 수준은 교육청 주관 학력평가와 평가원 주관 6·9월 모의평가를 통해 추정 가능하다. 하지만 N수생은 난도 조절에 중요한 응시집단 특성 데이터가 부족하다.
임성호 종로학원 대표는 “입시 업계에서는 올해 N수생 규모를 16만명 정도로 예측한다. 사탐런(사회탐구 쏠림), 확통런(확률과 통계 쏠림), 대입 개편 등 변수가 많아 올해 수험생 부담이 상당할 것”이라고 말했다.
이도경 교육전문기자 yido@kmib.co.kr
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