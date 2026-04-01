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한화 필리조선소, 美 해군 차세대 군수지원함 첫 수주

입력:2026-04-01 00:19
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설계과정 참여… 마스가 첫 사례
현지 조선·방산사업 확대 기대

한화필리조선소 전경. 한화오션 제공

한화가 미국 필리조선소를 인수한 뒤 처음으로 미군 차세대 함정 설계 사업에 참여한다. 한·미 조선업 협력 프로젝트인 ‘마스가(MASGA)’ 출범 이후 한국 기업이 현지 조선소를 기반으로 미 해군 함정 사업을 수행하는 첫 사례다.

한화그룹은 한화필리조선소와 한화디펜스USA가 함정·특수선 설계 회사인 바드(VARD)와 미 해군의 차세대 군수지원함(NGLS) 개념설계 사업 협력 계약을 체결했다고 31일 밝혔다. 한화디펜스USA는 미 버지니아주에 있는 한화에어로스페이스의 자회사로, 현지의 방산 사업 개발·이행을 담당한다.

양사는 바드와 함께 시장 조사를 실시하고 새로운 NGLS 플랫폼 개념설계 및 개선 작업을 수행할 예정이다. 생산 용이성, 상선 건조 공법 적용, 생산 비용 분석도 지원한다. 기능설계 계획 및 특수 연구에 대한 옵션도 계약 사항에 포함돼 있다.

NGLS는 소형화된 플랫폼을 기반으로 해상 및 육상에서 연료 및 물자 보급, 재무장 등을 수행할 예정이다. 개념설계 작업은 내년 1분기까지 진행된다.

이번 수주는 한화그룹이 2024년 12월 필리조선소를 인수한 뒤 처음으로 따낸 미 해군 사업이다. 한화는 그간 필리조선소 생산 역량 강화와 현지 인력 확충 등을 위해 2억 달러(약 3000억원) 이상을 투자했다. 필리조선소는 인수 당시 미국 정부의 큰 관심과 지지를 받으며 마스가 프로젝트의 핵심 거점으로 자리잡았다.

이번 계약을 계기로 한화의 미국 내 조선·방산 사업이 본격적으로 확대될 것이라는 관측도 나온다. 미 의회조사국이 지난 1월 발간한 정책보고서에 따르면 향후 미 해군의 신규 함정 건조 비용은 연평균 358억 달러(약 5조3700억원)에 이를 것으로 추정된다.

톰 앤더슨 한화디펜스USA 조선사업부문 사장은 “바드와 협력해 미 해군 차세대 군수지원함의 설계 과정에 참여하게 돼 자랑스럽다”며 “다양한 해양 작전환경에 배치된 미 장병들을 지원하기 위한 함정을 건조하는 데 있어서 한화가 가진 세계적 수준의 조선 역량을 활용할 수 있는 중요한 발걸음”이라고 말했다.

박상은 기자 pse0212@kmib.co.kr

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