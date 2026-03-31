이란전 강경론자의 방산 투자?… 헤그세스 장관 이해충돌 의혹
FT “개전 전 방산펀드 투자 시도”
美 검찰, 폴리마켓 의혹 수사 착수
이란 전쟁 발발 직전 피트 헤그세스 미국 국방장관이 방위산업 분야에 수백만 달러 투자를 시도했다는 의혹이 제기됐다.
파이낸셜타임스(FT)는 30일(현지시간) 복수의 소식통을 인용해 헤그세스 장관의 중개인이 2월 28일 이란 전쟁 직전 세계 최대 자산운용사 블랙록에 연락해 ‘아이셰어즈 방위산업 액티브 펀드(IDEF)’ 투자 방안을 타진했다고 보도했다. 나스닥 상장 상품인 IDEF는 약 32억 달러 규모로 지정학적 갈등과 국방비 증가의 수혜를 입는 기업에 투자한다. 국방부 최대 협력사인 RTX, 록히드마틴, 팔란티어 등이 포트폴리오로 담겨 있다.
다만 실제 투자는 이뤄지지 않은 것으로 알려졌다. 중개인이 소속된 모건스탠리 계좌로 해당 ETF를 직접 매수할 수 없어서다. 다른 자산운용사의 방산 ETF 투자 여부도 확인되지 않았다.
헤그세스 장관은 이란전에서 강경론자로 분류된다. 도널드 트럼프 대통령은 지난 24일 “(헤그세스는) 전쟁 개시를 주장한 인물이며 그는 휴전 협상으로 해결되는 것을 원치 않는다”고 밝히기도 했다. FT는 “실제 투자와 상관없이 군사 작전 준비 시점에 방산 ETF 투자를 추진한 것 자체가 이해충돌 소지가 있다”고 지적했다.
미 국방부는 “사실무근”이라고 반박했지만 의혹은 확산 중이다. 트럼프 대통령이 소셜미디어에 이란에 군사 작전 유예 사실을 밝히기 15분 전 원유 시장에서 5억8000만 달러(약 8700억원)의 선물 매도가 집중된 것과 마두로 축출 작전 5시간 전 예측 시장 플랫폼 ‘폴리마켓’에서 그의 실각을 두고 베팅한 금액이 두 배 이상 급증한 사례 등도 트럼프 행정부 내 정보 유출에 따른 내부자 거래 의혹을 증폭시켰다.
CNN은 이날 뉴욕 남부연방검찰청(SDNY)의 증권·상품 사기 전담 부서 검사들이 최근 폴리마켓 대표들과 만나 업계 부정행위에 대한 법률 적용 방안을 논의했다고 보도했다. 한 소식통은 CNN에 “검찰이 마두로 체포 시점 등 수익성이 극도로 높았던 특정 거래들을 정밀 조사하고 있다”고 말했다.
천금주 기자 juju79@kmib.co.kr
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