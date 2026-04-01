‘하동 첫 여성 군수’ 도전 제윤경… “임금님놀이 말고 능력 증명해야”
보수 텃밭·여성 이중장벽 맞서
민주당 의원 출신 이례적 도전
“남해군 보면 군수 중요성 확인
중앙정치 네트워크 활용할 것”
더불어민주당 전직 여성 국회의원이 보수 텃밭 경남 하동에서 최초로 군수에 도전한다. 보수·여성 이중 장벽을 안고 천장 깨기에 나선 제윤경 전 의원은 “임금님 놀이나 하는 군수가 아니라 ‘군수는 유능하고 실력 있는 사람을 뽑아야 한다’는 인식을 가질 수 있도록 하동에 균열을 제대로 내고 싶다”고 밝혔다.
민주당 하동군수 후보로 단수 공천을 받은 제 후보는 지난 30일 국민일보 본사에서 만나 “지난 총선은 군수 출마를 위한 전초전이었다”며 “중앙정치 경험을 기반으로 청와대와 국회, 정부를 잇는 강력한 네트워크를 가진 인물이 하동에 필요하다는 공감대가 합리적 보수층에서도 서서히 번지고 있다”고 밝혔다.
그는 하동에서의 정치적 도전을 단순한 정당 간 경쟁이 아니라 풀뿌리 정치 근간을 흔드는 실험으로 규정했다. 그러면서 남해군 사례를 근거로 들었다. 제 후보는 “남해는 민주당 정당 지지율이 하동보다 낮지만 군수를 지낸 김두관 전 의원을 시작으로 ‘군수가 잘하면 지역이 바뀐다’는 경험을 축적하면서 민주당 군수가 재선에 성공했다”고 말했다. 특히 농어촌기본소득 정책을 두고 남해와 하동의 격차를 비교했다. 남해군은 시범 지역으로 선정돼 올해 2월부터 군민에게 월 15만원씩 지역화폐를 지급하고 있다. 제 후보는 “이 정책이 지역 내 소비를 촉진하면서 상권을 살리고 소규모 창업 열기 효과를 내고 있다”며 “당선되면 농어촌기본소득을 다시 추진해 인근 시로 빠져나간 청년층 유턴을 유도하겠다”고 밝혔다.
핵심 공약은 20여년간 방치된 ‘유령 산업단지’ 정상화다. 갈사만 등 약 200만평 규모 부지는 조선 산업단지 개발이 무산된 상태다. 제 후보는 이를 재생에너지 특구로 전환해 태양광·풍력 기반 전력 생산기지로 만들고 데이터센터 유치까지 연계하는 방안을 구상 중이다. 그는 “이재명 대통령이 강조하듯이 전기 생산능력이 국가 경쟁력을 좌우하는 시대”라며 “‘지산지소’(지역에서 생산한 것을 그 지역에서 소비한다) 개념 아래 전력을 생산하는 지역으로 탈바꿈하면 기업 유치와 일자리 창출이 가능하다”고 말했다.
주민 소득과 직결되는 ‘햇빛연금’ ‘바람연금’ 모델도 도입을 검토 중이다. 마을 단위 태양광·풍력 발전을 통해 안정적인 수익을 창출하고 이를 주민에게 배분하는 방식이다. 섬진강 유역청 하동 유치, 광역 고속열차 하동역 신설 등 국회의원 출신으로서 중앙정치와 연계한 대형 인프라 공약도 제시했다.
김혜원 기자 kime@kmib.co.kr
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