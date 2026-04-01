LS에코에너지, ‘非중국 최초’ 방산용 희토류 금속 양산
‘세계 2위’ 호주 라이너스와 협약 연내 베트남에 금속화 설비 구축
LS에코에너지가 글로벌 희토류 생산 2위 기업인 호주 라이너스와 손잡고 중국 외 기업 중 처음으로 방산용 희토류 금속 양산 체제를 구축한다.
LS에코에너지와 라이너스는 30일(현지시간) LS전선 싱가포르 지사에서 열린 협약식에서 희토류 원료 공급과 연내 금속 양산 계획을 구체화했다고 31일 밝혔다. 이번 협력은 원료(라이너스), 금속화(LS에코에너지), 영구자석(LS전선)으로 이어지는 글로벌 공급망을 확보했다는 의미가 있다. 양사는 이를 통해 특정 국가 중심의 희토류 공급 구조에서 벗어나 글로벌 시장 영향력을 강화한다는 방침이다. 중국이 전 세계 희토류 공급의 약 70% 이상을 장악하고 있는 상황에서 라이너스는 중국을 제외하고 채굴부터 분리, 정제까지 전 과정을 수행할 수 있는 유일한 기업으로 평가 받는다.
LS에코에너지는 연내 베트남 LSCV 공장에 금속화 설비를 구축하고 양산에 착수할 계획이다. 올 하반기 우주항공·미사일 등 방산용 금속을 시작으로 내년 로봇과 전기차(EV)용 금속까지 사업 영역을 확대한다. LS에코에너지 관계자는 “최근 비(非)중국 희토류에 대한 수요가 급증하고 있지만 공급은 부족한 상황”이라며 “안정적 대안을 찾는 기업들의 문의가 이어지고 있다”고 말했다.
권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr
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