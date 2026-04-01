승객 “자율주행이라고? 전혀 몰랐다”… 빗길 급제동은 한계
전국 첫 전 구간 자율주행 목표 개통 ‘A741번’ 타보니
봄비 내리던 31일 오전 3시30분. 서울 구파발역 정류장으로 버스 한 대가 천천히 들어섰다. 서울시 ‘새벽동행 자율주행 버스’ A741번이었다. 이 버스는 전국 최초 전 구간 자율주행을 목표로 전날 정식 개통했다. 정차한 차량의 앞문이 열리자, 운전석에 앉아있던 안전관리요원 김명호(61)씨가 승객을 맞았다. 이내 “자율주행을 시작합니다”라는 안내음이 울리며 버스는 출발했다.
미끄러지듯 부드럽게 움직인 차량은 차츰 속도를 높여 새벽 도로에 스며들었다. 초반 10분여 주행은 다른 시내버스와 크게 다르지 않았다. 신호에 맞춰 멈춰 섰고, 정류장에선 문제없이 승객을 태웠다. 차선을 따라 움직이는 모습도 어색하지 않았다. 최고 시속 60㎞ 안팎의 주행이 큰 무리 없이 이어졌다. 외부에 설치된 카메라 7대와 라이다 4대, 레이더 1대가 인간의 눈을 대신해 주변을 실시간으로 인식한 결과다.
“일반 버스나 다름없다”는 생각이 들려던 찰나, 종로 인근에 접어든 차량이 급제동했다. 비가 거세지며 차선 위로 빗물이 번지자 카메라 센서 인식이 급속도로 불안정해진 것이다. 차량 통행이 늘면서 젖은 노면에 반사된 헤드라이트와 가로등 불빛도 장애 요소로 더해졌다. 전방 카메라에 맺힌 물방울을 닦아 내도 내리는 비에 급제동은 이어졌다. 라이다 역시 비·눈 등 악천후에서는 레이저 신호에 산란이 발생할 수 있다고 한다. 빗방울을 장애물로 오인하거나 거리 측정이 평소보다 부정확해질 수 있는 것이다.
앞차가 끼어들거나 차선을 바꿀 때도 판단은 한 박자씩 늦었다. 안전관리요원이 수시로 개입할 수밖에 없는 상황이었다. 자동, 수동운행이 번갈아 이뤄지면서 자율주행 시스템에도 과부하가 온 모습이었다. 순간적으로 버벅거리거나 재가동되는 장면도 포착됐다. 김씨는 “두 달여 시험운전 기간에는 하루 2∼3차례 개입하던 게 일반적이었는데 오늘은 비 때문에 확실히 더 긴장된다”고 말했다. 다만 주행 기록은 데이터로 축적돼 곧장 자율주행 기술 개선에 활용된다. 운행을 마친 뒤에는 김씨의 의견을 포함해 실무진이 데이터를 분석해 시스템을 보완하는 작업도 이뤄진다.
빗길 주행이라는 제약을 넘어 이 버스의 가장 큰 특징인 전 구간 자율주행도 아직은 미완성이었다. 기존 741번 노선을 따라 구파발역∼양재역 구간을 오가는 동안 어린이보호구역마다 김씨가 운전대를 잡았다. 국토교통부의 최종 허가가 아직 떨어지지 않았기 때문이다.
버스에 오른 승객 대부분도 아직은 자율주행이 생소하다는 반응이 많았다. 불광역 인근에서 탑승한 한 대리기사는 “신기하다. 업무 특성상 이동이 중요한데 나쁘지 않은 것 같다”고 말했다. 반면 자율주행 사실을 인지하지 못한 승객도 있었다. 녹번역 정류장에서 탄 한 남성은 종로 정류장에 내리며 “자율주행이었어요? 전혀 몰랐다”며 웃어 보였다. 일부 승객은 긴장된 표정으로 손잡이를 움켜쥐고 전방을 주시하기도 했다.
A741번 버스는 3시간여 주행 동안 우여곡절도 많았지만, 예정된 정류장에 멈춰 승객을 내려주길 반복했다. 날이 밝고, 빗줄기가 약해지자 좀 더 안정적인 주행 능력도 엿보였다. 대부분 승객은 평소처럼 버스를 이용했고, 일부는 자율주행 중이었다는 사실조차 모른 채 목적지에 내렸다. 자율주행 버스는 그렇게, 일상 속으로 조용히 들어와 있었다.
글·사진=박장군 기자 general@kmib.co.kr
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