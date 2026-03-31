경찰 대상 ‘법왜곡죄 수사’ 딜레마… 경찰, 민간 참여 수심위 자문 검토
수심위 제안… 경찰 검토 중
현재까지 40여건 접수 추정
경찰이 경찰 수사관을 대상으로 한 법왜곡죄 사건 등에 대해 수사심의위원회(수심위)를 거치게 하는 방안을 검토 중인 것으로 파악됐다. 경찰이 법왜곡죄 수사 주체이자 동시에 적용 대상인 ‘딜레마’에 처한 만큼 민간 전문가들의 중립적 자문이 필요하다는 취지다. 현재까지 경찰에 접수된 법왜곡죄 사건은 40여건으로 추정된다.
31일 국민일보 취재에 따르면 지난 27일 열린 경찰청 수심위에서 경찰의 법왜곡죄 사건 수사에 대한 의견이 제시됐다. 수심위 관계자는 “일부 법왜곡죄 사건은 경찰 처분 전 수심위의 자문을 받는 게 어떻겠느냐”는 취지로 제안한 것으로 전해졌다. 경찰 역시 법왜곡죄 사건 자문기구 중 하나로 수심위를 고려하고 있는 것으로 알려졌다.
민간위원이 참여하는 경찰 수심위는 수사의 적정성·적법성을 심사한다. 주로 법학전문대학원 등 관련 분야 대학교수, 변호사, 수사 전문가 등이 심의위원으로 참여한다. 수심위는 경찰청을 비롯해 전국 18개 시·도경찰청에 설치돼 있다. 관련 규칙에 따르면 수심위는 사건 관계인(고소·고발인, 피해자, 피의자 등)이 신청한 사건을 심의하거나 주요 수사정책 등에 대해 자문·권고할 수 있다.
법왜곡죄와 관련해 수심위는 경찰 수사관 대상 사건에 대한 자문을 우선 검토 중이다. 조희대 대법원장, 지귀연 서울북부지법 부장판사, 조은석 특별검사 등 판검사 고발 사건은 추후 고위공직자범죄수사처 등으로 이첩될 수 있다는 분석이 작용했다. 또 경찰관에 대한 법왜곡죄 고소·고발은 수사와 관련한 일종의 ‘이의제기’에 해당되기 때문에 심의 대상에 오를 수 있다고 보는 것으로 알려졌다. 그동안 경찰 내부에서도 수사관에 대한 법왜곡죄 사건을 당사자인 경찰이 수사하기 난감하다는 반응이 적지 않았다.
최근 경찰 수심위의 심의 대상은 늘고 있다. 경찰청에 따르면 수심위 신청 건수는 2021년 2131건에서 지난해 6223건으로 크게 늘었다. 이 가운데 심의위 의결로 보완·재수사 지시가 이뤄진 사건이 711건, 사건 처리 관련 시정·교육 등 조치가 이뤄진 경우가 152건이었다.
조민아 기자 minajo@kmib.co.kr
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