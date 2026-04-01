HMM 부산 이전 서두르는 産銀… 대통령 공약 이행?
이전 통해 ‘정책 기업’ 이미지 강화
매각 시 매력 어필하겠다는 구상
노조 등 “영업력 약화” 거센 반발
국내 최대 컨테이너 선사 HMM의 이사회가 본점의 ‘부산 이전’을 추진하면서 내부 긴장이 고조되고 있다. HMM 최대주주인 한국산업은행은 부산 이전을 통해 이재명 대통령의 대선 공약을 이행하는 동시에 ‘정책 지원을 받는 기업’ 이미지를 강화해 향후 매각 매력을 높이겠다는 구상이다. 반면 노동조합과 일부 주주들은 본점 부산 이전이 오히려 영업력 약화와 매각 불확실성 확대를 초래할 수 있다며 강하게 반발하고 있다.
31일 금융권에 따르면 HMM 이사회는 지난 30일 이사회를 열고 정관에 명시된 본점 소재지를 서울에서 부산으로 변경하는 안건을 오는 5월 8일 임시주주총회에 상정하기로 했다. 산은(35.42%)과 한국해양진흥공사(35.08%)의 지분율이 총 70.50%에 달하는 만큼 안건 상정 시 무난한 통과가 유력하다.
HMM 본점 부산 이전은 이 대통령의 대선 공약으로, 6월 지방선거를 앞두고 여권이 추진하는 핵심 현안이다. 이 대통령은 대선 과정에서 부산의 ‘해양 수도화’를 강조하며 부산에 물류·해운 기능을 집중하겠다는 청사진을 제시했었다.
박상진 산은 회장은 이 대통령과 중앙대 법대 82학번 동기로 두 사람은 친분이 두터운 사이로 알려져 있다. 여기에 HMM 이사회가 산은 부행장 출신인 안양수 전 법무법인 세종 고문과 박희진 부산대 부교수를 사외이사로 선임한 사실까지 맞물리면서 HMM 본점 부산 이전을 위한 포석을 깔았다는 해석도 나왔다.
산은이 부산 이전을 서두르는 데는 다른 명분도 있다. 자본건전성 확보 차원에서 HMM 지분을 정리해야 한다는 것이다. 산은은 지난 2월 국회 정무위원회에 제출한 업무보고서에서도 “주식 보유에 따른 재무 부담으로 HMM의 신속한 매각 추진이 필요하다”고 밝혔다. 보유 지분 가치가 커지면 위험가중자산이 늘어나기 때문에 HMM 주가가 오를수록 산은의 국제결제은행(BIS) 자기자본비율은 하락하게 된다.
그러나 이런 움직임은 곧바로 반발을 불렀다. HMM 노조와 일부 주주들은 본점 부산 이전이 실제로는 회사의 영업력을 약화해 매각을 더 불투명하게 만들 수 있다고 주장하고 있다. 본점이 부산으로 옮겨가면 서울을 중심으로 구축돼 온 영업 네트워크가 흔들리고, 대외 협상력이 떨어질 수 있다는 것이다. 주주들은 특히 이사회가 경영 독립성을 상실해 HMM이 사실상 정부 산하기관처럼 보일 수 있다고 우려하는 모습이다.
노조는 본점 이전이 인력 배치, 조직 개편, 영업 전략 전반에 영향을 미치는 중대한 사안인 만큼 사전 협의 없는 일방적인 결정은 받아들일 수 없다며 총파업 가능성까지 시사했다. 은행권 관계자는 “HMM 이사회의 갑작스러운 본점 부산 이전 결정이 자연스러워 보이진 않는다”며 “만약 본점 부산 이전으로 일반 주주가 들고 있는 주식 가치가 훼손된다면 갈등이 더욱 심화할 가능성이 크다”고 말했다.
박성영 기자 psy@kmib.co.kr
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