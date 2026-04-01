장인화 포스코 회장 “철강 넘어 ‘넥스트 코어’ 사업 육성”
포스코그룹이 창립 58주년을 맞아 철강을 넘어 미래 산업 변화를 주도할 수 있는 ‘넥스트 코어(Next Core)’ 사업을 육성해 글로벌 공급망의 중심축으로 도약하겠다는 의지를 밝혔다.
장인화(사진) 포스코그룹 회장은 31일 기념사에서 “철강의 본원 경쟁력을 세계 최고 수준으로 높이는 동시에 우량 자원의 선제적 확보를 통해 에너지 소재 사업을 한층 강건화하고 핵심 미래 사업을 육성해 지속성장 기반을 만들어야 한다”고 말했다. 이어 “국가 산업의 기반이 되겠다는 시대적 사명감을 갖고 철강에서 시작한 여정은 이제 에너지 소재와 에너지 사업, 신사업으로 영역을 넓혀가며 세계를 향해 힘차게 뻗어 나가고 있다”고 덧붙였다.
장 회장은 불확실한 대외 여건으로 사업 모든 영역에서 위기감이 고조되고 있다고 진단했다. 그는 “불가능을 가능으로 만든 선배 세대의 불굴의 의지를 본받아 한계를 뛰어넘는 혁신과 집요한 실행력을 바탕으로 당면 위기를 돌파해야 한다”고 강조했다. 그러면서 “‘제철보국’이라는 창업 정신을 바탕으로 글로벌 공급망의 핵심축으로 역할을 확대해 나갈 것”이라며 “경영목표 달성과 지속성장 기반 강화, 노사 화합을 통해 그룹 가치의 퀀텀 점프를 이루는 역사를 만들어가자”고 당부했다.
권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr
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