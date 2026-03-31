靑·대법 끝모를 갈등… 제청도 없이 길어지는 ‘대법관 공백’

노태악 후임 1달 가까이 임명 못해

양측 원하는 인물 불일치하는 듯

9월 이흥구 임기 만료 땐 업무 차질



지난 3일 퇴임한 노태악 전 대법관 후임 임명 절차가 기약 없이 미뤄지며 대법관 공백 사태가 결국 달을 넘겨 이어지게 됐다. 이재명 대통령 공직선거법 유죄취지 파기환송 선고와 사법개혁 3법 강행 후폭풍으로 갈등의 골이 깊어진 청와대와 대법원이 좀처럼 출구를 찾지 못하면서 사태가 장기화할 수 있다는 우려가 제기된다.



31일 법조계에 따르면 조희대 대법원장은 이날까지 노 전 대법관 후임 임명을 제청하지 않았다. 지난 1월 21일 대법관후보추천위원회가 김민기·박순영·손봉기·윤성식 4인의 후보자를 추천한 지 70일째다. 오는 3일이면 노 전 대법관이 퇴임해 대법관 공백이 발생한 지 꼬박 한 달을 채우게 된다. 과거에도 정치적 상황과 맞물려 대법관 임명이 지연되는 사례는 종종 발생했다. 하지만 대부분 대법원장의 임명 제청 후 국회 인사청문회 단계에서 발생하는 문제였다. 이번처럼 대법원장의 임명 제청도 이뤄지지 않은 상태에서 대법관 공백이 장기화하는 경우는 극히 이례적이다.



법조계에선 이재명정부 첫 대법관 인선을 두고 청와대와 대법원의 이견이 좀처럼 좁혀지지 않는 것을 사태의 배경으로 본다. 양측이 우선순위로 꼽는 인물이 엇갈리면서 교착 상태가 해소되지 않고 있다는 것이다. 특히 사법부 안팎에서는 대법원장의 제청권이 사실상 무력화된 것 아니냐는 비판이 제기된다. 한 고등법원 부장판사는 “결국 대통령의 의중대로만 대법관을 임명하게 되면 대법원장의 제청권은 형해화하는 것과 다름없다”고 말했다. 물밑 조율 과정에서 임명권을 가진 청와대 측이 일정한 선택지를 제시하며 대법원장의 제청권을 존중한 관행에서 너무 벗어나 있다는 얘기다.



조 대법원장이 청와대가 염두에 두지 않는 다른 인물을 제청하기도 쉽지 않은 상황이다. 대법원장의 대법관 임명 제청을 이 대통령이 거부할 경우 대법원장에 대한 불신임으로 해석되면서 사태가 더 심각한 국면으로 치달을 수 있기 때문이다.



현재 조 대법원장은 대법관이 맡는 법원행정처장직을 공석으로 남겨두는 방식으로 상황에 대응하고 있다. 대법원장을 제외한 12명의 대법관이 4명씩 3개의 소부를 구성하는 기존 재판부 구성 방식은 유지하는 셈이다. 하지만 오는 9월로 이흥구 대법관 임기가 만료된다. 그전까지 사태가 해소되지 않으면 전원합의체를 비롯해 대법원 재판 업무에도 차질이 발생할 수 있다는 우려가 제기된다.



이번 사태와 맞물려 노 전 대법관 후임으로 중앙선거관리위원에 내정된 천대엽 대법관에 대한 임명 절차도 ‘올스톱’된 상태다. 천 대법관이 선관위원으로 임명되면 관례에 따라 노 전 대법관에 이어 선관위원장직을 맡을 예정이었다. 이에 따라 선관위는 오는 6월 지방선거까지는 아직 선관위원장직을 유지하고 있는 노 전 대법관 체제로 선거를 치른다는 방침인 것으로 알려졌다.



정현수 기자 jukebox@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 지난 3일 퇴임한 노태악 전 대법관 후임 임명 절차가 기약 없이 미뤄지며 대법관 공백 사태가 결국 달을 넘겨 이어지게 됐다. 이재명 대통령 공직선거법 유죄취지 파기환송 선고와 사법개혁 3법 강행 후폭풍으로 갈등의 골이 깊어진 청와대와 대법원이 좀처럼 출구를 찾지 못하면서 사태가 장기화할 수 있다는 우려가 제기된다.31일 법조계에 따르면 조희대 대법원장은 이날까지 노 전 대법관 후임 임명을 제청하지 않았다. 지난 1월 21일 대법관후보추천위원회가 김민기·박순영·손봉기·윤성식 4인의 후보자를 추천한 지 70일째다. 오는 3일이면 노 전 대법관이 퇴임해 대법관 공백이 발생한 지 꼬박 한 달을 채우게 된다. 과거에도 정치적 상황과 맞물려 대법관 임명이 지연되는 사례는 종종 발생했다. 하지만 대부분 대법원장의 임명 제청 후 국회 인사청문회 단계에서 발생하는 문제였다. 이번처럼 대법원장의 임명 제청도 이뤄지지 않은 상태에서 대법관 공백이 장기화하는 경우는 극히 이례적이다.법조계에선 이재명정부 첫 대법관 인선을 두고 청와대와 대법원의 이견이 좀처럼 좁혀지지 않는 것을 사태의 배경으로 본다. 양측이 우선순위로 꼽는 인물이 엇갈리면서 교착 상태가 해소되지 않고 있다는 것이다. 특히 사법부 안팎에서는 대법원장의 제청권이 사실상 무력화된 것 아니냐는 비판이 제기된다. 한 고등법원 부장판사는 “결국 대통령의 의중대로만 대법관을 임명하게 되면 대법원장의 제청권은 형해화하는 것과 다름없다”고 말했다. 물밑 조율 과정에서 임명권을 가진 청와대 측이 일정한 선택지를 제시하며 대법원장의 제청권을 존중한 관행에서 너무 벗어나 있다는 얘기다.조 대법원장이 청와대가 염두에 두지 않는 다른 인물을 제청하기도 쉽지 않은 상황이다. 대법원장의 대법관 임명 제청을 이 대통령이 거부할 경우 대법원장에 대한 불신임으로 해석되면서 사태가 더 심각한 국면으로 치달을 수 있기 때문이다.현재 조 대법원장은 대법관이 맡는 법원행정처장직을 공석으로 남겨두는 방식으로 상황에 대응하고 있다. 대법원장을 제외한 12명의 대법관이 4명씩 3개의 소부를 구성하는 기존 재판부 구성 방식은 유지하는 셈이다. 하지만 오는 9월로 이흥구 대법관 임기가 만료된다. 그전까지 사태가 해소되지 않으면 전원합의체를 비롯해 대법원 재판 업무에도 차질이 발생할 수 있다는 우려가 제기된다.이번 사태와 맞물려 노 전 대법관 후임으로 중앙선거관리위원에 내정된 천대엽 대법관에 대한 임명 절차도 ‘올스톱’된 상태다. 천 대법관이 선관위원으로 임명되면 관례에 따라 노 전 대법관에 이어 선관위원장직을 맡을 예정이었다. 이에 따라 선관위는 오는 6월 지방선거까지는 아직 선관위원장직을 유지하고 있는 노 전 대법관 체제로 선거를 치른다는 방침인 것으로 알려졌다.정현수 기자 jukebox@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지