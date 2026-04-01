에이스 박지수, 맹활약 강이슬·허예은… MVP 수상 경쟁
여자농구 청주 KB 우승 이끈 주역들
박지수 해외 진출 당시 존재감 증명
올 시즌 여자프로농구 WKBL을 빛낸 최고 선수는 누구일까. 청주 KB의 정규리그 우승을 이끈 ‘트리오’ 박지수와 강이슬, 허예은이 최우수선수(MVP) 타이틀에 근접했다. 셋 중 누가 MVP를 받아도 전혀 이상할 것이 없다는 평가가 나오고 있어 수상 결과에 더욱 관심이 쏠린다.
2025-2026 WKBL 정규리그 MVP는 오는 6일 시상식에서 발표된다. KB는 지난 30일 부산 BNK와의 최종전 승리로 21승 9패를 기록, 팀 통산 6번째 우승컵을 들어 올렸다. 골밑을 지킨 박지수, 슈터로 활약한 강이슬, 야전사령관으로 팀을 이끈 허예은이 자연스레 MVP 유력 후보로 떠올랐다.
국내 복귀와 동시에 우승 주역으로 활약한 박지수는 통산 5번째 MVP를 노린다. 시즌 초 부상 여파로 다소 불안한 출발을 보였지만 196㎝ 최장신 센터 박지수의 코트 지배력은 변함이 없었다. 평균 16.5점 10.1리바운드 1.7블록슛으로 활약한 그는 4·5라운드 연속 MVP를 수상하며 KB의 막판 상승세를 이끌었다.
지난 시즌 에이스 박지수가 해외 진출로 자리를 비운 사이 팀 내 공수 비중을 끌어올린 허예은과 강이슬의 활약도 빛났다. 박지수가 프로에 데뷔한 이래 센터 중심의 농구를 펼쳐 왔던 KB는 허예은과 강이슬의 도약에 힘입어 공수 다변화에 성공했다. 올 시즌 부상과 체력 관리를 위해 출전 시간을 조율한 박지수에 대한 의존도를 낮추고도 우승할 수 있었던 비결로 꼽힌다.
정규리그 전 경기에 나선 가드 허예은은 11.6점 4.4리바운드에 6.7어시스트(1위)를 기록하며 팀 살림을 도맡았다. 경기 운영뿐 아니라 외곽포까지 장착해 커리어 하이 3점슛 성공 기록(63개)을 써냈다.
리그에서 가장 많은 3점포(69개)를 꽂은 베테랑 강이슬은 세 시즌 연속 부문 1위에 오르며 최고 슈터 자리를 지켰다. 장신 포워드가 부족한 팀 사정에 따라 골밑 수비까지 가담하는 헌신적인 플레이로 우승에 기여했다. 29경기를 뛴 강이슬은 15.6점 6.6리바운드 3.1어시스트의 성적을 남겼다.
박구인 기자 captain@kmib.co.kr
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