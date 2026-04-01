류이치 사카모토의 마지막 3년 기록한 ‘다이어리’

거장의 암투병기·번뇌 담은 다큐

타계할 때까지 소리와 함께한 삶



2020년 12월, 두 번째 암 선고를 받은 류이치 사카모토(사진). 대수술 끝에 진단받은 여명은 단 6개월이었다. 항암의 고통 속에서 5년을 연명할 것인가, 온전한 자신으로 반년을 살 것인가.



영화 ‘류이치 사카모토: 다이어리’는 사카모토가 2023년 3월 세상을 떠나기 전 약 3년간의 기록이다. 거장조차 초연할 수 없었던 번뇌와 투병의 기록이 담겼다.



배우 겸 무용가 다나카 민이 읽어 내려가는 고인의 일기는 2020년 직장암 4기 판정을 받은 직후부터 시작된다. 비바람에 삭아가는 마당의 피아노를 보며 자연으로의 회귀를 관찰하던 그는 암 선고를 받은 후에야 “야수처럼 건강을 의심하지 않았다”며 처절하게 반성한다. “무엇을 보든 마지막이라고 생각하면 슬프다. 내 인생은 끝났다”고 절망하면서도 “10년은 더 음악을 만들고 싶다”는 의지를 내비친다.



페트병 뚜껑조차 열지 못할 만큼 쇠약해진 몸에도 소리에 대한 갈구는 더욱 집요해졌다. 선고 며칠 후 뉴욕 자택의 낡은 피아노를 뒤로하고 도쿄로 돌아온 그는 8일간 마지막 온라인 콘서트를 녹음한다. 투병 중 기록한 음악 스케치를 엮어 유작 ‘12’를 완성하기도 했다.



자신의 통증에 함몰되지 않고 타인의 고통을 향해 감각을 확장했다. 동일본대지진 피해 지역 아이들을 돕기 위해 창단한 ‘토호쿠 유스 오케스트라’를 돌보고, 러시아의 우크라이나 침공 당시 우크라이나 음악가 일리야를 위한 곡을 만들었다.



빗소리와 보름달, 구름의 소리. 병상 곁에는 늘 소리가 있었다. 인공호흡기에 의지한 채 토호쿠 유스 오케스트라의 영상을 보며 지휘하다 눈물을 흘리고, 타계 1시간 전 의식을 잃은 상태에서도 피아노를 치듯 손가락을 움직였다.



1일 개봉하는 ‘다이어리’를 시작으로 그의 청년 시절을 담은 ‘류이치 사카모토: 도쿄 멜로디’(1984), 암과 싸우며 영화음악을 작곡했던 ‘류이치 사카모토: 코다’(2017)가 4월 잇달아 관객을 만난다.



“나는 앞으로 몇 번의 보름달을 볼 수 있을까.” 사카모토의 유고집 제목이자 그가 평소 아끼던 폴 볼스의 소설 ‘셸터링 스카이’ 속 구절이다. 긴 수술 뒤 그가 되뇌던 이 문장처럼 엔딩에는 3년6개월 동안 그가 찍은 보름달들이 흐른다.



이다연 기자 ida@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 산업2부 이다연 기자 ida@kmib.co.kr 647 응원 하기 하지 않으면 아무것도 시작되지 않는다. 2020년 12월, 두 번째 암 선고를 받은 류이치 사카모토(). 대수술 끝에 진단받은 여명은 단 6개월이었다. 항암의 고통 속에서 5년을 연명할 것인가, 온전한 자신으로 반년을 살 것인가.영화 ‘류이치 사카모토: 다이어리’는 사카모토가 2023년 3월 세상을 떠나기 전 약 3년간의 기록이다. 거장조차 초연할 수 없었던 번뇌와 투병의 기록이 담겼다.배우 겸 무용가 다나카 민이 읽어 내려가는 고인의 일기는 2020년 직장암 4기 판정을 받은 직후부터 시작된다. 비바람에 삭아가는 마당의 피아노를 보며 자연으로의 회귀를 관찰하던 그는 암 선고를 받은 후에야 “야수처럼 건강을 의심하지 않았다”며 처절하게 반성한다. “무엇을 보든 마지막이라고 생각하면 슬프다. 내 인생은 끝났다”고 절망하면서도 “10년은 더 음악을 만들고 싶다”는 의지를 내비친다.페트병 뚜껑조차 열지 못할 만큼 쇠약해진 몸에도 소리에 대한 갈구는 더욱 집요해졌다. 선고 며칠 후 뉴욕 자택의 낡은 피아노를 뒤로하고 도쿄로 돌아온 그는 8일간 마지막 온라인 콘서트를 녹음한다. 투병 중 기록한 음악 스케치를 엮어 유작 ‘12’를 완성하기도 했다.자신의 통증에 함몰되지 않고 타인의 고통을 향해 감각을 확장했다. 동일본대지진 피해 지역 아이들을 돕기 위해 창단한 ‘토호쿠 유스 오케스트라’를 돌보고, 러시아의 우크라이나 침공 당시 우크라이나 음악가 일리야를 위한 곡을 만들었다.빗소리와 보름달, 구름의 소리. 병상 곁에는 늘 소리가 있었다. 인공호흡기에 의지한 채 토호쿠 유스 오케스트라의 영상을 보며 지휘하다 눈물을 흘리고, 타계 1시간 전 의식을 잃은 상태에서도 피아노를 치듯 손가락을 움직였다.1일 개봉하는 ‘다이어리’를 시작으로 그의 청년 시절을 담은 ‘류이치 사카모토: 도쿄 멜로디’(1984), 암과 싸우며 영화음악을 작곡했던 ‘류이치 사카모토: 코다’(2017)가 4월 잇달아 관객을 만난다.“나는 앞으로 몇 번의 보름달을 볼 수 있을까.” 사카모토의 유고집 제목이자 그가 평소 아끼던 폴 볼스의 소설 ‘셸터링 스카이’ 속 구절이다. 긴 수술 뒤 그가 되뇌던 이 문장처럼 엔딩에는 3년6개월 동안 그가 찍은 보름달들이 흐른다.이다연 기자 ida@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지