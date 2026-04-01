BTS ‘스윔’, 빌보드 ‘핫100’ 1위… 앨범 이어 싱글 ‘석권’
그룹 방탄소년단(BTS)이 새 앨범 ‘아리랑’으로 미국 빌보드 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’을 정복한 데 이어 타이틀곡 ‘스윔’으로 메인 싱글 차트 ‘핫 100’까지 석권했다.
빌보드는 30일(현지시간) ‘스윔’이 엘라 랭글리의 ‘추진 텍사스’와 올리비아 딘의 ‘맨 아이 니드’ 등을 제치고 핫 100 정상을 차지했다고 발표했다.
BTS의 핫 100 1위는 이번이 일곱 번째다. 이들은 2020년 ‘다이너마이트’(3주)로 K팝 최초 1위를 차지한 뒤 ‘새비지 러브’(2020년·1주), ‘라이프 고스 온’(2020년·1주), ‘버터’(2021년·10주), ‘퍼미션 투 댄스’(2021년·1주), ‘마이 유니버스’(2021년·1주)로 1위를 밟았다.
이로써 BTS는 비틀스(20회), 슈프림스(12회), 비지스(9회), 롤링스톤스(8회)에 이어 역대 다섯 번째로 많은 1위 곡을 보유한 그룹이 됐다. 빌보드는 “1970년대 비지스 이후 거의 반세기 만에 나온 팀 최다 1위 기록”이라고 전했다.
BTS는 “빌보드 1위라는 큰 영광을 얻게 됐다”며 “‘스윔’은 어려움 속에서도 끝까지 나아가자는 노래다. 이 곡이 국경을 넘어 많은 분께 작은 용기와 위로가 됐기를 바란다”고 밝혔다.
이다연 기자 ida@kmib.co.kr
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