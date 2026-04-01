울주군, ‘영남알프스 케이블카’ 행정심판 청구
낙동강환경청, 지난해 재검토 결정
군 “환경영향평가 적정성 따질 것”
울산 울주군의 최대 숙원사업인 ‘영남알프스 케이블카 개발사업’이 결국 행정심판대에 올랐다.
울주군은 지난 30일 사업시행자인 영남알프스케이블카와 공동으로 국민권익위원회 중앙행정심판위원회에 낙동강유역환경청을 상대로 한 행정심판을 청구했다고 31일 밝혔다. 낙동강유역환경청이 지난해 12월 내린 재검토 의견의 타당성을 법적으로 다투기 위한 조치다.
낙동강환경청은 신불산 억새평원과 군립공원 일대의 희귀 동식물 서식지 훼손 우려, 상부 정류장 뒤쪽 암석굴의 낙석·붕괴 위험, 사업 경제성 부족 등을 이유로 재검토 의견을 내놓으며 사업에 제동을 걸었다.
울주군은 그동안 환경청의 보완 요구를 충실히 반영해 왔다는 입장이다. 환경 영향을 최소화하기 위해 케이블카 지주 개수를 당초 4개에서 3개로 줄이고, 노선을 전면 조정하는 등 대대적인 설계 보완을 했다. 군 관계자는 “이미 전략환경영향평가 단계에서 입지의 타당성을 인정받았는데도 본안 협의에서 다시 입지 부적절을 이유로 재검토 의견을 낸 것은 행정의 일관성을 저해하는 처사”라며 “협의와 보완 절차가 적정하게 이뤄졌는지 법리적으로 명백히 따져볼 것”이라고 강조했다.
환경단체 등은 울주군의 행정심판 청구에 대해 “자연 파괴를 강행하려는 억지”라고 주장했다. 영남알프스 케이블카 반대 대책위원회는 “낙동강환경청의 재검토 의견은 과학적 근거에 기반한 당연한 결정”이라며 “케이블카 지주를 하나 줄였다고 해서 천혜의 자연경관과 고산 습지가 보존되는 것은 아니다”고 말했다.
영남알프스 케이블카 사업은 울주군 상북면 복합웰컴센터에서 신불산 억새평원까지 2.46㎞ 구간에 10인승 곤돌라를 설치하는 프로젝트다. 총사업비 644억원 전액을 민간이 투자한다. 완공 후에는 시설을 울주군에 기부채납하고 20년간 운영권을 갖는 방식으로 추진된다.
울주군 관계자는 “환경영향평가 과정의 적정성을 다시 확인받기 위한 과정”이라며 “법과 원칙에 따라 사업의 정당성을 인정받을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사